教育部辦全國幼教論壇 次長張廖萬堅提2大重點：閱讀教育和融合教育

中央社／ 台北16日電
教育部今天在台中市舉辦2025全國幼教論壇，次長張廖萬堅致詞時提及2大重點,包括閱讀教育和融合教育,期盼教育工作者透過交流和分享,一同解決問題、創造友善的學習環境。聯合報資料照,記者邱德祥／攝影
教育部今天在台中市舉辦2025全國幼教論壇,次長張廖萬堅致詞時提及2大重點,包括閱讀教育和融合教育,期盼教育工作者透過交流和分享,一同解決問題、創造友善的學習環境。

教育部今天在台中市舉辦2025全國幼教論壇，次長張廖萬堅致詞時提及2大重點，包括閱讀教育和融合教育，期盼教育工作者透過交流和分享，一同解決問題、創造友善的學習環境。

教育部於今天及24日分別於台中、台南舉辦「2025全國幼教論壇」，邀集全國幼教專家學者、教保服務人員，以「愛閱讀˙享共融，開創幼教新篇章」為主軸，今天的場次約有180人參與。

教育部次長張廖萬堅致詞時期盼透過論壇活動，邀請教學現場的教育工作者們彼此交流，分享推動閱讀教育及融合教育的巧思與解決問題的經驗。

張廖萬堅表示，台灣的閱讀教育在國際上已有良好聲譽和成效；融合教育則是目前現場一個重要的議題，實際推動過程一定會有挑戰，為了提供更友善的學習環境，需要透過專業研習、經驗分享與交流，幫助現場教育工作者解決問題。

融合教育指讓身心障礙等特教需求學生，進入一般班級，和一般學生共同學習和成長。教育部近年積極建構融合教育支持體系，鼓勵普通班與特教班資源整合，並透過教保專業調整環境、教材與教學策略，支持每一名幼兒學習。

今年度的論壇中，邀請學者專家及近40組來自全國公私立教保服務機構的教學團隊，分享教學方案。教育部表示，學前階段教育應以幼兒為主體，希望社會大眾看見幼教課程的豐富及多元。

幼教 教育部 張廖萬堅

