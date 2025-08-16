「植物診療師」考試初登場 考生：難度高、學術題偏多

首屆植物診療師考試今天在北中南3地同時舉行，高雄多名考生第1節考完紛紛表示，「真的滿難的，考題中大多都是學名」，學術型考題偏多，對應屆畢業生應該較有利。

農業部為建立專業植物健康服務體系，訂定「植物診療師法」，並已於民國113年8月7日公布施行。盼通過國家考試選拔的專業植物診療師，提供農民客製化的田間病蟲害及栽培障礙診斷服務，強化作物健康管理，同時協助政府即時監控及通報新興植物疫情，落實農業防疫與食安源頭控管。

植物診療師考試共有2天，今天的考科依序為第1節「植物病害診斷鑑定與防治學」、第2節「植物蟲害診斷鑑定與防治學」、第3節「植物生理及生理障礙診斷與治療學」。明天則有「植物栽培管理及土壤與肥料學」、「農藥藥理與應用學」、「植物有害生物綜合管理學」等。

高雄考場有不少業界人士應考，工作內容包括景觀工程人員、農藥公司銷售業務、園藝產業工作者、農業相關研究助理等。

考生黃先生在營造業負責景觀工程工作，他告訴中央社記者，這次是首屆考試抱持著來試試的心情，因為沒有考古題可參考，有自己買相關書籍來念，「但第1節考完真是覺得好難啊」，感覺是考植物病理學系背景的考題。

考生楊先生是相關產業研究助理，他說，此次考題對應屆畢業生較有利，因為學校教得比較廣，工作之後常有偏科狀況，工作上沒用到的就會慢慢忘記。考生謝先生是農藥廠銷售業務，他認為，考題寫起來學術考題約佔三分之二，應用題約三分之一，「確實是滿難的」，但來看看考試範圍，對於未來工作也會有幫助。

「病害的考題超難幾乎都用猜的，但蟲害的考題就比較看得懂，病害畢竟是比較研究領域的專業」，考生劉先生表示，第1節的病害考科有很多都直接寫英文學名，「看不懂只好亂猜」，第2節的蟲害有中文、英文學名就比較看得懂。

