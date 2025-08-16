快訊

假觀光真坐檯陪酒！K歌城密室擠滿人 21名泰女全被帶回

吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險

「植物診療師」考試初登場 考生：難度高、學術題偏多

中央社／ 高雄16日電
農業部為建立專業植物健康服務體系，訂定「植物診療師法」，盼通過國家考試選拔的專業植物診療師，首屆植物診療師考試16日登場，高雄考場不少考生第1節考完都認為考題不簡單。中央社
農業部為建立專業植物健康服務體系，訂定「植物診療師法」，盼通過國家考試選拔的專業植物診療師，首屆植物診療師考試16日登場，高雄考場不少考生第1節考完都認為考題不簡單。中央社

首屆植物診療師考試今天在北中南3地同時舉行，高雄多名考生第1節考完紛紛表示，「真的滿難的，考題中大多都是學名」，學術型考題偏多，對應屆畢業生應該較有利。

農業部為建立專業植物健康服務體系，訂定「植物診療師法」，並已於民國113年8月7日公布施行。盼通過國家考試選拔的專業植物診療師，提供農民客製化的田間病蟲害及栽培障礙診斷服務，強化作物健康管理，同時協助政府即時監控及通報新興植物疫情，落實農業防疫與食安源頭控管。

植物診療師考試共有2天，今天的考科依序為第1節「植物病害診斷鑑定與防治學」、第2節「植物蟲害診斷鑑定與防治學」、第3節「植物生理及生理障礙診斷與治療學」。明天則有「植物栽培管理及土壤與肥料學」、「農藥藥理與應用學」、「植物有害生物綜合管理學」等。

高雄考場有不少業界人士應考，工作內容包括景觀工程人員、農藥公司銷售業務、園藝產業工作者、農業相關研究助理等。

考生黃先生在營造業負責景觀工程工作，他告訴中央社記者，這次是首屆考試抱持著來試試的心情，因為沒有考古題可參考，有自己買相關書籍來念，「但第1節考完真是覺得好難啊」，感覺是考植物病理學系背景的考題。

考生楊先生是相關產業研究助理，他說，此次考題對應屆畢業生較有利，因為學校教得比較廣，工作之後常有偏科狀況，工作上沒用到的就會慢慢忘記。考生謝先生是農藥廠銷售業務，他認為，考題寫起來學術考題約佔三分之二，應用題約三分之一，「確實是滿難的」，但來看看考試範圍，對於未來工作也會有幫助。

「病害的考題超難幾乎都用猜的，但蟲害的考題就比較看得懂，病害畢竟是比較研究領域的專業」，考生劉先生表示，第1節的病害考科有很多都直接寫英文學名，「看不懂只好亂猜」，第2節的蟲害有中文、英文學名就比較看得懂。

盼提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥使用管理等，首屆「植物診療師」考試16日在北中南3地同時舉行，高雄地區考場位在鳳山區的福誠高中。中央社
盼提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥使用管理等，首屆「植物診療師」考試16日在北中南3地同時舉行，高雄地區考場位在鳳山區的福誠高中。中央社

考題 文學 疫情 食安 園藝 農業部 植物診療師法

延伸閱讀

波波醫師畢業生槓上衛福部…打官司爭實習名額卻敗訴 法院理由出爐

波波醫師爭議延燒！15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

建臺高中23考生報錯考科…有18人上榜！其中4人考取國立大學

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

相關新聞

北市幼兒園爆兒虐！至少8名學童受害監視器曝光真相 教保員慘了

北市文山區某幼兒園爆出疑似不當對待幼兒案，教育局5月獲報迄今，已有18次監視器調閱檢視會議、7次調查訪談會議，發現至少8...

龍年紅利已過 教育部統計：國小生人數估118學年跌破百萬

根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，隨13年前龍年出生子女進入國中，國小生的人數高峰期已過，之後總人數將一路下跌...

北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡

北市文山區某幼兒園發生疑似不當對待幼兒案，教育局今證實5月接獲陳情即啟動調查，迄今已開18次監視器調閱檢視會議、7次調查...

「植物診療師」考試初登場 考生：難度高、學術題偏多

首屆植物診療師考試今天在北中南3地同時舉行，高雄多名考生第1節考完紛紛表示，「真的滿難的，考題中大多都是學名」，學術型考...

小朋友學什麼才藝好？網友熱議6大熱門課程盤點

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「兒童才藝」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的兒童才藝排名。

教師身心調適假併入事假 全教總批：口惠實不至

教育部日前預告修正「教師請假規則」增訂身心調適假，但全國教師工會總聯合會今天表示，身心調適假是「口惠實不至」，要求身心調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。