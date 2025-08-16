北市幼兒園爆兒虐！至少8名學童受害監視器曝光真相 教保員慘了

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市文山區某幼兒園爆出疑似不當對待幼兒案。此為示意圖，與新聞事件無關。本報系資料照
北市文山區某幼兒園爆出疑似不當對待幼兒案，教育局5月獲報迄今，已有18次監視器調閱檢視會議、7次調查訪談會議，發現至少8名受害學童，涉案教保員1人已離職、另1人則停職靜候調查，教育局預計8月底調查完成並送認定委員會審議。

該幼兒園配置1名園長、2名教保員等相關教職人員。據悉，主要疑似行為人的A教保員於教育局5月接獲陳情時已離園且也不在其他教育現場，該園後續也聘代理教保員接手業務，另名疑似行為人的B教保員則經園所評估，目前停職靜候調查。

教育局5月獲報即啟動調查，調閱監視器查看，發現疑似行為人確實有不當對待幼兒行為，主要是已離園的A教保員。由於該園空間不大，其他教保員可能也會進到該班，教育局檢視監視器影像過程中，發現B教保員也有不當行為。

也因客觀地呈現相關影像，當事幼童的家長也有檢視監視器內容。調查進行時，若家長有反映其他事件，調查委員也會進一步了解，過程來回多次，期間有訪談多位孩童、疑似行為人的教保員。據了解，已知數位孩童受到不當對待。

此外，教育局於調查後也提供需要協助幼兒專業輔導方案相關資訊給受害幼童家長，並協助家長申請輔導服務，目前已有數位家長申請，也由專業輔導人員提供幼兒輔導服務。

該案預計8月底完成調查，教育局將依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」提送北市認定委員會審議。

教育局指出，認定委員會將依調查事證認定行為人是否構成教保服務人員條例「終身或1至4年不得被聘任、任用或進用為教保服務人員」的要件，依調查認定情節輕重，行為人最重可罰至60萬元罰鍰、終身不得被聘任為教保服務人員。

園所部分則對負責人從最重裁罰，必要時並依教保服務人員條例第46條第1項對園所從嚴處分，最重可罰至6萬元罰鍰，並得一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可的處分。

