龍年紅利已過 教育部統計：國小生人數估118學年跌破百萬

根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，隨13年前龍年出生子女進入國中，國小生的人數高峰期已過，之後總人數將一路下跌，預計118學年國小學生數就會跌破百萬，但隨該批龍年子女持續升讀，國中至大學近年還是會迎來一波人數小高峰。

教育部日前公布114學年至129學年各教育階段學生數預測，統計數據指出，國小103學年學生數達到125.3萬，但隨後因出生率下降且伴隨虎年效應，106學年減至116.7萬，107至112學年間則因為龍年效應伴隨鼓勵生育政策，走高來到123.5萬，但數據顯示，小學階段學生數高峰已過，之後國小學生數將一路探低。

教育部統計指出，預測118學年國小學生數將跌破百萬，129學年更將降至68.9萬，較103學年少去了45%的學生；且預計未來16學年，國小生每年會因出生率減少3.2萬人。

至於國中階段，教育部統計則揭示，103學年計有80.3萬名國中學生，113學年降至56.9萬，但預計115學年則因為龍年子女入學加上民國100時鼓勵生育政策，有望迎來一波學生數高峰達到62.1萬人，但之後仍將隨人口預測數而逐漸減少，至129學年將降至37.7萬、較103學年減少了53%學生。

又比照國中學生數預測模式，高中103學年有87.3萬名學生，其後因少子化嚴重導致出生減幅擴大，預計高中學生數低谷在115學年，減至55.7萬人，但隨後因為龍年子女與民國100年鼓勵生育政策影響，「止跌回升」高峰將落在118學年，預估將轉增至63.4萬人，但之後仍將一路下探，預計129學年僅剩下40.4萬人，較103學年減少53%學生。

針對大學端，教育部統計也指出，105學年以前受少子化影響不明顯，大學學生總數多能維持在111至114萬間，但108至113學年間明顯受到少子化影響，五學年間人數已大減14.9萬，下探趨勢將一直延續到118學年虎年效應發威、跌至83.8萬人的低谷，之後則又伴隨龍年婚育潮子女進入大學，人數又會轉增至91.1萬，但下探趨勢不變，預計129學年大學生數僅剩72.5萬。

商品推薦