快訊

MLB／克蕭6局失1分助道奇中止4連敗 擊敗教士並列國西龍頭

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

龍年紅利已過 教育部統計：國小生人數估118學年跌破百萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，國小生的人數高峰期已過，預計118學年國小學生數就會跌破百萬。國小生示意圖。圖／AI生成
根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，國小生的人數高峰期已過，預計118學年國小學生數就會跌破百萬。國小生示意圖。圖／AI生成

根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，隨13年前龍年出生子女進入國中，國小生的人數高峰期已過，之後總人數將一路下跌，預計118學年國小學生數就會跌破百萬，但隨該批龍年子女持續升讀，國中至大學近年還是會迎來一波人數小高峰。

教育部日前公布114學年至129學年各教育階段學生數預測，統計數據指出，國小103學年學生數達到125.3萬，但隨後因出生率下降且伴隨虎年效應，106學年減至116.7萬，107至112學年間則因為龍年效應伴隨鼓勵生育政策，走高來到123.5萬，但數據顯示，小學階段學生數高峰已過，之後國小學生數將一路探低。

教育部統計指出，預測118學年國小學生數將跌破百萬，129學年更將降至68.9萬，較103學年少去了45%的學生；且預計未來16學年，國小生每年會因出生率減少3.2萬人。

至於國中階段，教育部統計則揭示，103學年計有80.3萬名國中學生，113學年降至56.9萬，但預計115學年則因為龍年子女入學加上民國100時鼓勵生育政策，有望迎來一波學生數高峰達到62.1萬人，但之後仍將隨人口預測數而逐漸減少，至129學年將降至37.7萬、較103學年減少了53%學生。

又比照國中學生數預測模式，高中103學年有87.3萬名學生，其後因少子化嚴重導致出生減幅擴大，預計高中學生數低谷在115學年，減至55.7萬人，但隨後因為龍年子女與民國100年鼓勵生育政策影響，「止跌回升」高峰將落在118學年，預估將轉增至63.4萬人，但之後仍將一路下探，預計129學年僅剩下40.4萬人，較103學年減少53%學生。

針對大學端，教育部統計也指出，105學年以前受少子化影響不明顯，大學學生總數多能維持在111至114萬間，但108至113學年間明顯受到少子化影響，五學年間人數已大減14.9萬，下探趨勢將一直延續到118學年虎年效應發威、跌至83.8萬人的低谷，之後則又伴隨龍年婚育潮子女進入大學，人數又會轉增至91.1萬，但下探趨勢不變，預計129學年大學生數僅剩72.5萬。

龍年 小學生 教育部

延伸閱讀

桃園大學旁商圈藏麻將館警查獲逾10萬賭資29名賭客 負責人僅19歲

台東體中棒球設施風災損毀 立委爭取教育部會勘補助

教師身心調適假併入事假 全教總批：口惠實不至

川普砍大學經費讓海歸潮擴大？ 癌症專家馮根生離美返中

相關新聞

龍年紅利已過 教育部統計：國小生人數估118學年跌破百萬

根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，隨13年前龍年出生子女進入國中，國小生的人數高峰期已過，之後總人數將一路下跌...

北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡

北市文山區某幼兒園發生疑似不當對待幼兒案，教育局今證實5月接獲陳情即啟動調查，迄今已開18次監視器調閱檢視會議、7次調查...

小朋友學什麼才藝好？網友熱議6大熱門課程盤點

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「兒童才藝」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的兒童才藝排名。

教師身心調適假併入事假 全教總批：口惠實不至

教育部日前預告修正「教師請假規則」增訂身心調適假，但全國教師工會總聯合會今天表示，身心調適假是「口惠實不至」，要求身心調...

新竹首座縣立高職自強高工今動土 預計115學年度招生

新竹縣立自強工業高級中等學校今天舉行校舍興建動土典禮，這是新竹縣首座縣立高職，自強高工與兩間企業合作培訓師資，並邀請台北...

日語檢定8月18日開放報名 成績首度增列CEFR等級對照

財團法人語言訓練測驗中心今天表示，本年度第2回「日本語能力試驗（JLPT）」訂於12月7日於台北、桃園、台中、高雄四地舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。