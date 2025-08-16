北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
北市文山區某幼兒園發生疑似不當對待幼兒案，教育局今證實5月接獲陳情即啟動調查，迄今已開18次監視器調閱檢視會議、7次調查訪談會議，行為人第一時間離園靜候調查，教育局預計8月底調查完成並送認定委員會審議，疑似行為人最重終身不得被聘任。
根據媒體CTWANT報導，該幼兒園8位孩子長期遭到2位老師的暴力對待，老師用橡皮筋將孩子的雙手綁住、將食物狂塞進孩子的口中、摀住孩子的嘴不讓他吐，還有老師把孩子塞進櫃子裡。本來有些懷疑的家長在看到監視器畫面以後變得既震驚又憤怒。
該幼兒園可招收幼兒數為23人，目前在園幼兒有21人。
教育局今表示，教育局5月接獲民眾陳情，隔日即至該園實地稽查及調閱工作紀錄器影像，教育局5月至8月已依程序召開18次監視器調閱檢視會議、7次調查訪談會議，且該案主要行為人為具教保服務人員資格的教保員，第一時間已離園靜候調查，也不在其他教育現場任職。
教育局說，「北市發生此等違法對待幼兒案件，教育局必當依法從重從嚴辦理。」該案預計8月底完成調查，教育局將依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」提送北市認定委員會審議。
教育局指出，認定委員會將依調查事證認定行為人是否構成教保服務人員條例「終身或1至4年不得被聘任、任用或進用為教保服務人員」的要件，依調查認定情節輕重，行為人最重可罰至60萬元罰鍰、終身不得被聘任為教保服務人員。 園所部分則對負責人從最重裁罰，必要時並依教保服務人員條例第46條第1項對園所從嚴處分，最重可罰至6萬元罰鍰，並得一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可的處分。
教育局表示，必當依程序從重從嚴辦理，調查程序時不得公開疑似行為人、被行為人相關資訊。也重申，北市堅守兒虐零容忍的態度，維護幼兒身心健康發展是教育施政首要目標，任何形式的體罰或不當對待皆不可容忍。後續教育局也將持續關心幼兒身心狀況，協助提供所需的專業輔導資源與諮詢服務。
