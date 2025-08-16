小朋友學什麼才藝好？網友熱議6大熱門課程盤點



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「兒童才藝」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的兒童才藝排名。

在孩子的成長過程中，家長們時常關注他們的學習與發展狀況，而「才藝培養」正是幫助小朋友探索自我、發掘潛能的重要途徑之一。為了解家長與網友對兒童才藝選擇的關注焦點，我們整理出六大熱門才藝類別，一起看看目前的才藝學習趨勢如何吧！

學「音樂」反覆練習中培養耐心 「運動課程」訓練體能、建立自信！

▲ 網友熱議TOP6兒童才藝 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「兒童才藝」相關話題的討論，可以發現許多家長仍將「學音樂」列為首選，其中又以鋼琴、小提琴、吉他等樂器最受歡迎。有家長便分享觀點，提出讓小孩學習音樂的真正意義在於「過程中學會堅持，勇於面對挫折」，因無論選擇何種樂器，都需要經過長時間反覆練習。

一位鋼琴老師也提到，有些小朋友在學習上手後會報名參加音樂比賽，而準備比賽的過程正是對耐心和毅力的鍛鍊，強調「過程中是否投入、態度是否積極，遠比名次重要」。

聲量第二名的「運動類」才藝同樣在父母間擁有高人氣，家長普遍認為從小培養運動習慣，對孩子的身心發展至關重要。尤其是暑假期間，許多學校及社區會開設游泳班，不少家長紛紛表示「已幫小孩報名」，認為游泳不僅能鍛鍊體能，更是一項實用的安全技能。此外，「足球」被視為極佳的團隊運動，有助於孩子學習如何合作與溝通；而「跆拳道」則因其防身的特點，同樣成為熱門學習項目。

在美術才藝方面，不少家長分享「繪畫是孩子主動提出想學的」，圖像創作不僅能培養孩子的觀察力與想像力，也有助於他們穩定情緒、表達內在情感。而「陶藝手作」與「烘焙」等課程也受到許多網友青睞，有民眾便點出，這類才藝除了適合兒童訓練手部肌肉的發展，更是良好的親子共學活動。

此外，在語言方面，許多父母也選擇讓小朋友從小學習「英文」，值得一提的是，相較於過往常見的筆記、背誦等學習方式，如今更多家長傾向選擇自然發音、情境對話、繪本導讀等生活化教學模式，讓孩子更能在輕鬆的環境中建立語感。最後，舞蹈類課程的受歡迎程度也不容小覷，涵蓋街舞、芭蕾到K-pop等多元類型，不只能訓練孩子的肢體協調性，也有助於提升自信。

現今才藝課程豐富多元，但在安排孩子的才藝課之前，父母不妨多花時間與孩子溝通，傾聽他們的想法；同時，在學習過程中給予適時的鼓勵與支持，才能成為孩子培養興趣和專長路上最堅強的後盾！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「兒童才藝」相關討論則數。

觀測期間：2024/07/15~2025/07/15，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

商品推薦