亞洲首辦IBEC研討會 12國專家台師大談教育創新

中央社／ 台北15日電

2025年國際文憑教師證照國際研討會（IBEC）首度在亞洲舉辦，來自海外12國、超過150名教育專家今天起到17日齊聚台灣師範大學，共同探討教育多元創新。

今年度的研討會主題為Empowering Educators toThrive in a Changing World（賦能教育者，使其在變動世界中蓬勃發展），探討在快速變動的社會環境下，如何支持教育工作者的專業成長與創新實踐。

台灣師範大學校長吳正己指出，教育是推動世界正向改變的力量，期盼與會者深入交流、挑戰假設、分享經驗，並建立持久的國際合作夥伴關係。他並提到台師大自2018年起就與國際文憑組織合作，免費提供本校學生修習相關課程，強化人才的國際流動力與職涯競爭力。

國際文憑組織學校事務總監畢恩（Nicole Bien）指出，全球教育正面臨氣候變遷、地緣衝突、教育資源不均等多重挑戰。期許推動教育轉型，重視在人工智慧時代培養解決複雜問題的能力，並尊重多元知識體系。

今年的活動中，也安排各國專家參訪台北市濱江實驗國民中學、奎山中學等校，交流如何在接軌國際的學習目標下，實踐教育在地化，適性發展學生天賦。另外還有武術隊、布袋戲表演、擂茶等文化體驗。

