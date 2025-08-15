教師身心調適假併入事假 全教總批：口惠實不至

教育部日前預告修正「教師請假規則」增訂身心調適假，但全國教師工會總聯合會今天表示，身心調適假是「口惠實不至」，要求身心調適假應獨立計算、不併入事假內，且人工生殖治療需求應納入請假規定，兼任行政教師休假應考量教學本職與行政負擔有別於公務員，應自初任首年起給予合理休假。

全教總今天指出，當113學年，高中學生全面實施身心調適假時，相關規範就已經揭示，身心調適假非事假。教育部近日增訂3日身心調適假，卻併入每年僅7日的事假，等同無新增假別，愚弄教師與社會。教育部近年推動社會情緒學習（SEL）計畫，要求教師引導學生管理情緒與壓力，卻對教師心理健康保障毫無作為。

全教總也指出，教師承擔繁重教學、行政與輔導壓力，身心調適假若無獨立額度、不影響年終考核、並提供代課費支給，如何支持教師實踐SEL教學，為此要求身心調適假獨立計算，否則只是空洞承諾，無助提升教育品質。

全教總表示，現行請假規則未納入人工生殖治療需求，迫使教師以事假或病假應對醫療需求，權益受損，即便「人工生殖法」96年已立法保障生育權，教育部卻遲未規範人工生殖治療請假規定。隨人工生殖需求增加，教師因醫療請假常遭不公對待，也一併要求保障教師生育權，營造友善職場。

另針對兼任行政教師休假，全教總也表示，現行規定讓初任教師次年才享有休假權利，忽視教師教學工作與兼任行政職雙重負擔。教師需備課、教學並處理行政事務，負荷遠超一般公務員，應就特殊性提供相應保障。也要求自初任首年起即給予7日合理休假，並簡化年資累計制度，且確保公私校教師權益一致。

教育部則表示，教師請假規則修正草案尚在預告階段，正公開徵詢意見、尚未定案，預告期間歡迎至「公共政策網路參與平台」提出意見。

教育部也說明，教師請假規則修正草案規劃在維持現行總請假天數下修正，並非讓教師每學年新增3天假。規劃身心調適假，是使教師重視心理健康、自我覺察心理不適，找到舒緩壓力及照顧身心的方式，代表身心調適假制度是以事先「預防保健」概念出發，希望降低後續心理疾病風險，因此規劃併入事假。教師請此假學校不得拒絕，也不得處分。

