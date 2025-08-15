快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

車頭全毀…嘉義民和國中棒球隊國道遇車禍 司機傷勢嚴重、7人送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

聽新聞
0:00 / 0:00

教師身心調適假併入事假 全教總批：口惠實不至

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全教總今天表示，身心調適假是「口惠實不至」，要求身心調適假應獨立計算、不併入事假內。圖為全教總理事長侯俊良。本報資料照片
全教總今天表示，身心調適假是「口惠實不至」，要求身心調適假應獨立計算、不併入事假內。圖為全教總理事長侯俊良。本報資料照片

教育部日前預告修正「教師請假規則」增訂身心調適假，但全國教師工會總聯合會今天表示，身心調適假是「口惠實不至」，要求身心調適假應獨立計算、不併入事假內，且人工生殖治療需求應納入請假規定，兼任行政教師休假應考量教學本職與行政負擔有別於公務員，應自初任首年起給予合理休假。

全教總今天指出，當113學年，高中學生全面實施身心調適假時，相關規範就已經揭示，身心調適假非事假。教育部近日增訂3日身心調適假，卻併入每年僅7日的事假，等同無新增假別，愚弄教師與社會。教育部近年推動社會情緒學習（SEL）計畫，要求教師引導學生管理情緒與壓力，卻對教師心理健康保障毫無作為。

全教總也指出，教師承擔繁重教學、行政與輔導壓力，身心調適假若無獨立額度、不影響年終考核、並提供代課費支給，如何支持教師實踐SEL教學，為此要求身心調適假獨立計算，否則只是空洞承諾，無助提升教育品質。

全教總表示，現行請假規則未納入人工生殖治療需求，迫使教師以事假或病假應對醫療需求，權益受損，即便「人工生殖法」96年已立法保障生育權，教育部卻遲未規範人工生殖治療請假規定。隨人工生殖需求增加，教師因醫療請假常遭不公對待，也一併要求保障教師生育權，營造友善職場。

另針對兼任行政教師休假，全教總也表示，現行規定讓初任教師次年才享有休假權利，忽視教師教學工作與兼任行政職雙重負擔。教師需備課、教學並處理行政事務，負荷遠超一般公務員，應就特殊性提供相應保障。也要求自初任首年起即給予7日合理休假，並簡化年資累計制度，且確保公私校教師權益一致。

教育部則表示，教師請假規則修正草案尚在預告階段，正公開徵詢意見、尚未定案，預告期間歡迎至「公共政策網路參與平台」提出意見。

教育部也說明，教師請假規則修正草案規劃在維持現行總請假天數下修正，並非讓教師每學年新增3天假。規劃身心調適假，是使教師重視心理健康、自我覺察心理不適，找到舒緩壓力及照顧身心的方式，代表身心調適假制度是以事先「預防保健」概念出發，希望降低後續心理疾病風險，因此規劃併入事假。教師請此假學校不得拒絕，也不得處分。

全教總 教育部 全國教師工會總聯合會

延伸閱讀

國家防災日活動　副總統：防災教育是永續發展根基

嘉大「第三人生大學」延長招生 與社區大學共創熟齡學習新局

兒少自殺人數逐年增加 專家示警：憂鬱傾向取代家庭問題成最大警訊

人文社科學生10年少5% 蘇俊賓憂國家培育人才失衡

相關新聞

教師身心調適假併入事假 全教總批：口惠實不至

教育部日前預告修正「教師請假規則」增訂身心調適假，但全國教師工會總聯合會今天表示，身心調適假是「口惠實不至」，要求身心調...

新竹首座縣立高職自強高工今動土 預計115學年度招生

新竹縣立自強工業高級中等學校今天舉行校舍興建動土典禮，這是新竹縣首座縣立高職，自強高工與兩間企業合作培訓師資，並邀請台北...

日語檢定8月18日開放報名 成績首度增列CEFR等級對照

財團法人語言訓練測驗中心今天表示，本年度第2回「日本語能力試驗（JLPT）」訂於12月7日於台北、桃園、台中、高雄四地舉...

崑大機械系畢業資優生突破家族傳統 畢業赴英立志成賽車工程師

崑山科大機械系畢業生林稚庭從小熱愛賽車，堅持追尋興趣，大學時積極參與實作競賽國際交流，考取5張專業證照，入選全國大專優秀...

台中市長獎畢業生與盧秀燕合影收光碟片 家長傻眼批「跟不上時代」

台中市高中以下榮獲市長獎殊榮的畢業生，每年都會與市長盧秀燕合影，盧也會配合學生俏皮擺拍，讓學生留念。不過有家長反映，拍完...

人文社科學生10年少5% 蘇俊賓憂國家培育人才失衡

行政院會今討論「智慧與林產業創生計畫」，預計建構產官學研協作平台，將AI技術導入中小企業，實現產業升級；桃園副市長蘇俊賓對此表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。