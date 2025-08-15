新竹首座縣立高職自強高工今動土 預計115學年度招生

新竹縣立自強工業高級中等學校今天舉行校舍興建動土典禮，這是新竹縣首座縣立高職，自強高工與兩間企業合作培訓師資，並邀請台北市大直高中校長林湧順擔任籌備處主任，借重其專業培育人才，預計於115學年度招生，新竹縣長楊文科表示，自強高工規畫設立電機與電子群（資訊科、電子科）與化工群（化工科）為主，銜接新竹在地的半導體ICT產業，為業界培育人才，減少學用落差。

楊文科指出，學校以5T理念為核心，包含Train（技能培養）、Transfer（跨域學習）、Team（產業鏈結）、Thrive（永續發展）、Transform（國際視野）等，並建有6間教室、8間專業實習工廠、及4間行政辦公室。

楊文科表示，竹東鄰近工研院與竹科，科技能量豐沛，學校的成立將讓大新竹的孩子接受高品質技職教育，並與產業接軌。學校以「智慧工業、活力自強」（Empowering Technical Education for Tomorrow）為願景，期望培育兼具專業技能、跨域能力、國際競爭力與社會責任感的新世代人才。

教育局長楊郡慈表示，高職教育對地方產業與人才培育至關重要，自強高工將以務實致用的課程設計，培養能回應產業需求的專業人才，並深化與大專院校、業界合作，導入AI數位教學與國際交流，提升學生競爭力。

自強高工一期工程總經費3.7億元，將在26251平方公尺的校地上興建一棟地上五層、總樓地板面積4200平方公尺的現代化教學大樓，內含普通教室6間、專業實習工廠8間及行政辦公室4間。

建築設計延續竹東在地的客家文化脈絡，融合學院風格與綠色庭園，打造結合生態、科技與藝術的優質學習環境。預計明年8月竣工，115學年度首屆招生5至6班高中部學生。

未來二期工程將於原勤學樓增建1層，並新建化工實驗大樓與實驗工廠，並與竹東鎮公所合作，將部分空間提供社區作為活動中心，實現教育與公共服務共享。 建築設計延續竹東在地的客家文化脈絡，融合學院風格與綠色庭園。圖／縣府提供 新竹縣立自強工業高級中等學校今天舉行校舍興建動土典禮，這是新竹縣首座縣立高職。圖／縣府提供 新竹縣長楊文科表示，自強高工規畫設立電機與電子群（資訊科、電子科）與化工群（化工科）為主，銜接新竹在地的半導體ICT產業，為業界培育人才，減少學用落差。圖／縣府提供

