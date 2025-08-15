快訊

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

二戰終戰80周年…相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

新竹首座縣立高職自強高工今動土 預計115學年度招生

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
預計明年8月竣工，115學年度首屆招生5至6班高中部學生。圖／縣府提供
預計明年8月竣工，115學年度首屆招生5至6班高中部學生。圖／縣府提供

新竹縣立自強工業高級中等學校今天舉行校舍興建動土典禮，這是新竹縣首座縣立高職，自強高工與兩間企業合作培訓師資，並邀請台北市大直高中校長林湧順擔任籌備處主任，借重其專業培育人才，預計於115學年度招生，新竹縣長楊文科表示，自強高工規畫設立電機與電子群（資訊科、電子科）與化工群（化工科）為主，銜接新竹在地的半導體ICT產業，為業界培育人才，減少學用落差。

楊文科指出，學校以5T理念為核心，包含Train（技能培養）、Transfer（跨域學習）、Team（產業鏈結）、Thrive（永續發展）、Transform（國際視野）等，並建有6間教室、8間專業實習工廠、及4間行政辦公室。

楊文科表示，竹東鄰近工研院與竹科，科技能量豐沛，學校的成立將讓大新竹的孩子接受高品質技職教育，並與產業接軌。學校以「智慧工業、活力自強」（Empowering Technical Education for Tomorrow）為願景，期望培育兼具專業技能、跨域能力、國際競爭力與社會責任感的新世代人才。  

教育局長楊郡慈表示，高職教育對地方產業與人才培育至關重要，自強高工將以務實致用的課程設計，培養能回應產業需求的專業人才，並深化與大專院校、業界合作，導入AI數位教學與國際交流，提升學生競爭力。

自強高工一期工程總經費3.7億元，將在26251平方公尺的校地上興建一棟地上五層、總樓地板面積4200平方公尺的現代化教學大樓，內含普通教室6間、專業實習工廠8間及行政辦公室4間。

建築設計延續竹東在地的客家文化脈絡，融合學院風格與綠色庭園，打造結合生態、科技與藝術的優質學習環境。預計明年8月竣工，115學年度首屆招生5至6班高中部學生。 

未來二期工程將於原勤學樓增建1層，並新建化工實驗大樓與實驗工廠，並與竹東鎮公所合作，將部分空間提供社區作為活動中心，實現教育與公共服務共享。

建築設計延續竹東在地的客家文化脈絡，融合學院風格與綠色庭園。圖／縣府提供
建築設計延續竹東在地的客家文化脈絡，融合學院風格與綠色庭園。圖／縣府提供
新竹縣立自強工業高級中等學校今天舉行校舍興建動土典禮，這是新竹縣首座縣立高職。圖／縣府提供
新竹縣立自強工業高級中等學校今天舉行校舍興建動土典禮，這是新竹縣首座縣立高職。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科表示，自強高工規畫設立電機與電子群（資訊科、電子科）與化工群（化工科）為主，銜接新竹在地的半導體ICT產業，為業界培育人才，減少學用落差。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科表示，自強高工規畫設立電機與電子群（資訊科、電子科）與化工群（化工科）為主，銜接新竹在地的半導體ICT產業，為業界培育人才，減少學用落差。圖／縣府提供

新竹 楊文科 競爭力

延伸閱讀

苗栗明德水庫環湖最後一哩路 苗16南岸道路優先拓寬環湖橋610公尺

瀰漫腐屍味...新竹縣山區狗園驚爆十餘隻狗兒慘死成籠內白骨

民眾紛問竹縣普發現金？ 縣府澄清：勿以訛傳訛

蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展今開幕 楊文科感動：跨時代地域的記憶召喚

相關新聞

新竹首座縣立高職自強高工今動土 預計115學年度招生

新竹縣立自強工業高級中等學校今天舉行校舍興建動土典禮，這是新竹縣首座縣立高職，自強高工與兩間企業合作培訓師資，並邀請台北...

日語檢定8月18日開放報名 成績首度增列CEFR等級對照

財團法人語言訓練測驗中心今天表示，本年度第2回「日本語能力試驗（JLPT）」訂於12月7日於台北、桃園、台中、高雄四地舉...

崑大機械系畢業資優生突破家族傳統 畢業赴英立志成賽車工程師

崑山科大機械系畢業生林稚庭從小熱愛賽車，堅持追尋興趣，大學時積極參與實作競賽國際交流，考取5張專業證照，入選全國大專優秀...

台中市長獎畢業生與盧秀燕合影收光碟片 家長傻眼批「跟不上時代」

台中市高中以下榮獲市長獎殊榮的畢業生，每年都會與市長盧秀燕合影，盧也會配合學生俏皮擺拍，讓學生留念。不過有家長反映，拍完...

人文社科學生10年少5% 蘇俊賓憂國家培育人才失衡

行政院會今討論「智慧與林產業創生計畫」，預計建構產官學研協作平台，將AI技術導入中小企業，實現產業升級；桃園副市長蘇俊賓對此表示...

人文社科學子10年少5%　 蘇俊賓籲教學轉型

行政院會今天拍板5年45億元「智慧雨林產業創生計畫」，將建構產官學研協作平台，強化需求導向，促進AI技術深入中小企業，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。