快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

台南雨後嚴防登革熱 校園孳清演練延伸社區

中央社／ 台南15日電

台南市教育局與國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，連續兩天進入校園舉辦病媒蚊研習及實地孳清演練，盼強化學校第一線防治登革熱能力，並深入社區及各家戶。

台南市政府教育局長鄭新輝今天告訴中央社記者，昨天與今天分別在新營區新泰國小與南區新興國中舉辦「2025校園病媒蚊蟲在地生活深耕計畫增能研習暨校園實地孳清演練」，結合專業人員與學校教師分享教案課程設計，並搭配登革熱防治課程體驗，推動整體防疫網絡。

鄭新輝表示，教育局持續輔導並補助學校成立防蚊實驗社團，透過社團運作與課程設計，結合實地觀察與實作練習，引導學生培養正確防疫知識、態度與行為，整潔健康校園環境不僅能有效預防登革熱，亦能防範其他病媒蚊傳染疾病風險。

他說，教育局再度與國家衛生研究院合作辦理增能研習，盼透過師資強化，讓正確防疫觀念延伸至學生、家庭與社區。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南受到颱風丹娜絲及西南氣流帶來強風豪雨影響，各學校一方面努力進行災後復原與環境清理作業，更主動盤點並繪製校園防疫熱區地圖，強化高風險區域巡檢密度，同時與環保局及區公所合作，已展開校園環境衛生消毒作業。

校園 教育局

延伸閱讀

台南啟用閒置校園打造20戶「雅房」 黃偉哲：鼓勵受災戶進住

深耕孩子軟實力 台南兒童藝術教育節培養小小藝術家

虐童零容忍 台南採手段從心守護共築幼教新未來

台南74位連任、調任及新任校長布達 13位校長退休

相關新聞

新竹首座縣立高職自強高工今動土 預計115學年度招生

新竹縣立自強工業高級中等學校今天舉行校舍興建動土典禮，這是新竹縣首座縣立高職，自強高工與兩間企業合作培訓師資，並邀請台北...

日語檢定8月18日開放報名 成績首度增列CEFR等級對照

財團法人語言訓練測驗中心今天表示，本年度第2回「日本語能力試驗（JLPT）」訂於12月7日於台北、桃園、台中、高雄四地舉...

崑大機械系畢業資優生突破家族傳統 畢業赴英立志成賽車工程師

崑山科大機械系畢業生林稚庭從小熱愛賽車，堅持追尋興趣，大學時積極參與實作競賽國際交流，考取5張專業證照，入選全國大專優秀...

台中市長獎畢業生與盧秀燕合影收光碟片 家長傻眼批「跟不上時代」

台中市高中以下榮獲市長獎殊榮的畢業生，每年都會與市長盧秀燕合影，盧也會配合學生俏皮擺拍，讓學生留念。不過有家長反映，拍完...

人文社科學生10年少5% 蘇俊賓憂國家培育人才失衡

行政院會今討論「智慧與林產業創生計畫」，預計建構產官學研協作平台，將AI技術導入中小企業，實現產業升級；桃園副市長蘇俊賓對此表示...

人文社科學子10年少5%　 蘇俊賓籲教學轉型

行政院會今天拍板5年45億元「智慧雨林產業創生計畫」，將建構產官學研協作平台，強化需求導向，促進AI技術深入中小企業，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。