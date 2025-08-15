台南雨後嚴防登革熱 校園孳清演練延伸社區
台南市教育局與國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，連續兩天進入校園舉辦病媒蚊研習及實地孳清演練，盼強化學校第一線防治登革熱能力，並深入社區及各家戶。
台南市政府教育局長鄭新輝今天告訴中央社記者，昨天與今天分別在新營區新泰國小與南區新興國中舉辦「2025校園病媒蚊蟲在地生活深耕計畫增能研習暨校園實地孳清演練」，結合專業人員與學校教師分享教案課程設計，並搭配登革熱防治課程體驗，推動整體防疫網絡。
鄭新輝表示，教育局持續輔導並補助學校成立防蚊實驗社團，透過社團運作與課程設計，結合實地觀察與實作練習，引導學生培養正確防疫知識、態度與行為，整潔健康校園環境不僅能有效預防登革熱，亦能防範其他病媒蚊傳染疾病風險。
他說，教育局再度與國家衛生研究院合作辦理增能研習，盼透過師資強化，讓正確防疫觀念延伸至學生、家庭與社區。
台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南受到颱風丹娜絲及西南氣流帶來強風豪雨影響，各學校一方面努力進行災後復原與環境清理作業，更主動盤點並繪製校園防疫熱區地圖，強化高風險區域巡檢密度，同時與環保局及區公所合作，已展開校園環境衛生消毒作業。
