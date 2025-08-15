日本語能力試驗 9/3前報名12/7考試

由日本台灣交流協會等單位主辦的「日本語能力試驗（JLPT）」，今年第二回測驗將於8月18日到9月3日開放報名，考試時間為12月7日，於台北、桃園、台中、高雄4地舉行。

JLPT是全球規模最大的日語能力檢定，去年（2024年）全球有全球超過172萬人報考，台灣則有約8萬人。台灣考區由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會、語言訓練測驗中心（LTTC）共同主辦，分成N1到N5等5個級數（N1最難），成績可廣泛用於學業評量、升學及求職等多元領域。

LTTC今天發布新聞稿指出，今年第2回測驗起，合格考生的成績單除分數外，將加註歐洲語言共同參考架構（CEFR）等級對照（A1到C1）。例如N1達142分以上，對應CEFR的C1，141分以下對應B2；N4、N5合格則分別對應CEFR的A2及A1。

值得注意的是，如果是想到日本攻讀大學，多數學校要求的是日本文部科學省舉辦的「日本留學試驗（EJU）」，這項考試有別於JLPT，除了日語能力外，也測驗基礎學科能力。

