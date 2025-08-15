快訊

日語檢定8月18日開放報名 成績首度增列CEFR等級對照

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
本次日檢也首次比照歐洲語言共同參考架構（CEFR），標註對照等級。圖／語測中心提供
本次日檢也首次比照歐洲語言共同參考架構（CEFR），標註對照等級。圖／語測中心提供

財團法人語言訓練測驗中心今天表示，本年度第2回「日本語能力試驗（JLPT）」訂於12月7日於台北、桃園、台中、高雄四地舉行，報名期間為8月18日至9月3日。另外，除了提供分數外，本次日檢也首次比照歐洲語言共同參考架構（CEFR），標註對照等級。

語測中心表示，近年來JLPT報考人數大幅成長，2024年，全球報名人數已達172萬人，台灣考區約有8萬人，按人口比例為全球第二高，顯示國人對日語學習的重視。此外，JLPT成績亦可廣泛應用於學業評量、畢業門檻、升學及求職等多元領域。

語測中心特別指出，自本回測驗起，合格考生成績單除出示分數外，將加註歐洲語言共同參考架構A1至C1等級對照，透過此項國際通用標準，可提升大眾對JLPT成績解讀能力。

語測中心表示，N1至N3的合格者，將依實際得分對應CEFR等級，如N1達142分以上者對應C1，141分以下者對應B2；N4、N5合格者則分別對應A2及A1。若測驗結果為不合格，其成績單將不顯示CEFR等級對照。

日檢台灣考區是由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會與語言訓練測驗中心共同主辦。測驗一年舉辦二次，共分為五個級數，分別於上下午場施測。語測中心呼籲有升學、留學或求職計畫者可儘早報考，並留意目標級數所屬時段，日本官網亦提供線上練習題，可多加利用。

求職 語言 日本台灣交流協會

