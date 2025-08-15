台師大女足抽血案 吳誠文籲檢討體育論文評量制度

台師大女足隊爆出「抽血換學分」事件，引發各界關注體育界陋習，國科會主委吳誠文今天表示，體育學門用論文評量體育教師非常荒謬，他呼籲每個大學檢討制度，不應停留在威權時代所訂制度，「你們一定要把框架拿掉」。

吳誠文接受「官我什麼事」節目專訪指出，台灣學術界發展過去40、50年慢慢跟上先進國家腳步，但體育界發展更慢，體育老師到大學當體育老師，被冠上講師、副教授、教授名稱，也被要求要用寫論文方式才能向上發展，制度延續至今都沒改變。

他表示，體育界分兩類，一類是競技運動型，另一類是學術研類，有些學校已開始成立運動科學領域，「但混在一起產生很多問題」，他呼籲不要把運動當作生涯發展唯一途徑，「把它（運動）當作專業是非常落伍做法」，反之，運動應為全民文化，是大家與生俱來權利，應從小培養孩子接觸各種運動，終身養成運動習慣，健全體魄。

他強調，運動可當作職業，但只占生涯一部分時間，所有人都應該學習其他專業，畢竟運動可能因受傷、年紀漸長，而無法與他人競技，進而沒有其他謀生能力。

吳誠文不諱言，目前國內仍以體育教師論文發表數量，作為升等、獎勵或者申請國科會獎補助計畫唯一評比，更廣泛而言，音樂、藝術領域的作詞家、作曲家、聲樂家，他們非做學術研究，但其表現對世界影響大，難道也要用發表幾篇論文來評量升等，「這是非常荒謬的事情」，但在大學裡頭，這種陰影一直存在。

他表示，現在教育部、國科會幾乎都已將上述限制拿掉，若只使用政府設定規則，代表學術水準只在政府水準，但應該沒有天花板才對，他鼓勵每個大學檢討制度，而不能停留在威權時代所訂制度，「不合時宜的辦法都是教授自己訂的，你們一定要把框架拿掉」。

商品推薦