快訊

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

二戰終戰80周年…相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

台師大女足抽血案 吳誠文籲檢討體育論文評量制度

中央社／ 台北15日電

台師大女足隊爆出「抽血換學分」事件，引發各界關注體育界陋習，國科會主委吳誠文今天表示，體育學門用論文評量體育教師非常荒謬，他呼籲每個大學檢討制度，不應停留在威權時代所訂制度，「你們一定要把框架拿掉」。

吳誠文接受「官我什麼事」節目專訪指出，台灣學術界發展過去40、50年慢慢跟上先進國家腳步，但體育界發展更慢，體育老師到大學當體育老師，被冠上講師、副教授、教授名稱，也被要求要用寫論文方式才能向上發展，制度延續至今都沒改變。

他表示，體育界分兩類，一類是競技運動型，另一類是學術研類，有些學校已開始成立運動科學領域，「但混在一起產生很多問題」，他呼籲不要把運動當作生涯發展唯一途徑，「把它（運動）當作專業是非常落伍做法」，反之，運動應為全民文化，是大家與生俱來權利，應從小培養孩子接觸各種運動，終身養成運動習慣，健全體魄。

他強調，運動可當作職業，但只占生涯一部分時間，所有人都應該學習其他專業，畢竟運動可能因受傷、年紀漸長，而無法與他人競技，進而沒有其他謀生能力。

吳誠文不諱言，目前國內仍以體育教師論文發表數量，作為升等、獎勵或者申請國科會獎補助計畫唯一評比，更廣泛而言，音樂、藝術領域的作詞家、作曲家、聲樂家，他們非做學術研究，但其表現對世界影響大，難道也要用發表幾篇論文來評量升等，「這是非常荒謬的事情」，但在大學裡頭，這種陰影一直存在。

他表示，現在教育部、國科會幾乎都已將上述限制拿掉，若只使用政府設定規則，代表學術水準只在政府水準，但應該沒有天花板才對，他鼓勵每個大學檢討制度，而不能停留在威權時代所訂制度，「不合時宜的辦法都是教授自己訂的，你們一定要把框架拿掉」。

運動 體育 台師大

延伸閱讀

打造探索海洋方案 國科會：完成國政願景

推動半導體科技 國科會主委提出四大面向發展策略

台師大女足案協作單位急撇清 吳誠文：學術倫理失守、不排除擴大懲處

國科會將定訂新學倫指引 加重罰則、連坐學校

相關新聞

新竹首座縣立高職自強高工今動土 預計115學年度招生

新竹縣立自強工業高級中等學校今天舉行校舍興建動土典禮，這是新竹縣首座縣立高職，自強高工與兩間企業合作培訓師資，並邀請台北...

日語檢定8月18日開放報名 成績首度增列CEFR等級對照

財團法人語言訓練測驗中心今天表示，本年度第2回「日本語能力試驗（JLPT）」訂於12月7日於台北、桃園、台中、高雄四地舉...

崑大機械系畢業資優生突破家族傳統 畢業赴英立志成賽車工程師

崑山科大機械系畢業生林稚庭從小熱愛賽車，堅持追尋興趣，大學時積極參與實作競賽國際交流，考取5張專業證照，入選全國大專優秀...

台中市長獎畢業生與盧秀燕合影收光碟片 家長傻眼批「跟不上時代」

台中市高中以下榮獲市長獎殊榮的畢業生，每年都會與市長盧秀燕合影，盧也會配合學生俏皮擺拍，讓學生留念。不過有家長反映，拍完...

人文社科學生10年少5% 蘇俊賓憂國家培育人才失衡

行政院會今討論「智慧與林產業創生計畫」，預計建構產官學研協作平台，將AI技術導入中小企業，實現產業升級；桃園副市長蘇俊賓對此表示...

人文社科學子10年少5%　 蘇俊賓籲教學轉型

行政院會今天拍板5年45億元「智慧雨林產業創生計畫」，將建構產官學研協作平台，強化需求導向，促進AI技術深入中小企業，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。