崑大機械系畢業資優生突破家族傳統 畢業赴英立志成賽車工程師

崑山科大機械系畢業生林稚庭從小熱愛賽車，堅持追尋興趣，大學時積極參與實作競賽國際交流，考取5張專業證照，入選全國大專優秀青年代表，今年畢業時拿到議長獎、智育獎、群育獎。優異成績與語言優勢一舉考取英國6間工程研究所，有世界百大名校、有知名賽車工程科系。

林稚庭看重興趣與專業，選擇與業界連結密切的牛津布魯克斯大學，上周赴英，探索賽車工程前沿技術與創新應用，立志成為台灣少見的專業賽車工程師，期待所學回饋台灣，推動賽車產業發展。今傳回在當地拍第一組照片，感謝崑山多位師長指導栽培，讓他在人生賽道上跑出耀眼的夢想軌跡。

林稚庭對賽車的熱愛源自童年，從小與父親一同開卡丁車、觀賞F1賽事，深深著迷於速度與輕量化設計，國中就讀協同高中，雙語環境與訓練培養優異英文實力。家族長輩多從事醫學、法律工作，國中畢業卻不選名校、將嘉義高工汽車科列第一志願，起初父母反對他「當黑手」，希望他能承繼家族傳統；他仍堅持走自己的路。

為證明決心，林稚庭升高中前暑假主動前往正大汽車材料行實習，學習車輛保養與改裝技術。高中更三度至清大跨領域科教中心參與程式設計培訓，提早累積跨領域實作經驗，才漸獲得家中認可支持。

熱愛車輛拆解與組裝，林稚庭選擇崑大機械系，除車輛工程核心課程，也主動閱讀論文掌握產業趨勢，並積極實踐所學參與綠色生活創意競賽、科技實務技術競賽等多項賽事。為強化專業能力考取汽車修護與「人工智慧應用與技術進階級」、工程圖學與機械製圖」、「ISO 9001品質管理系統」、「FIA賽道監控人員」等證照。大三暑假赴英國與劍橋大學師生交流，了解當地氫能應用，因英國在賽車學術界有領先地位與國際聲望，也在心中種下赴英深造種子。

憑藉學業與語言優勢一舉錄取6間英國研究所，包括里茲大學等4校汽車工程研究所。里茲2025年世界排名第82是百大名校；牛津布魯克斯大學則以賽車工程聞名是該校王牌科系，並與F1及當地賽車研發重鎮有緊密產業連結，他選擇後者。

林稚庭崑大四年獲4次書卷獎與3次學業優異獎，四年都擔任班級幹部，參加嵐雲文學獎，以結合重機經歷的作品「人生初體驗」獲得圖文創作第三名。第二、三屆崑山盃短講競賽得獎，也參與海峽兩岸文學學術交流，累積豐富而多元學習成果。

「向前看，不要怕；向後看，不後悔。」林稚庭說一直記得機械系張育斌主任這句話，成為奮鬥信念，他建議學弟妹培養「主動創造機會」的能力，多參加講座或研討會，多與業界人士交流，增加曝光良機。 林稚庭(中)赴英國至劍橋大學參與學術交流，跟學生合影。圖／林稚庭提供 林稚庭(中)感謝機械系張育斌主任(左)及劉鑑德老師(右)的指導與幫助。圖／校方提供 林稚庭傳回在英國校園照片，感謝崑山師長指導栽培，讓他在人生賽道上跑出耀眼的夢想軌跡。圖／林稚庭提供 林稚庭錄取英國六名校，挺進賽車工程重鎮。圖／校方提供 林稚庭傳回在英國校園照片，感謝崑山師長指導栽培，讓他在人生賽道上跑出耀眼的夢想軌跡。圖／林稚庭提供 林稚庭參與磨潤科技競賽，現場向評審介紹作品。圖／校方提供 林稚庭傳回在英國校園照片，感謝崑山師長指導栽培，讓他在人生賽道上跑出耀眼的夢想軌跡。圖／林稚庭提供 林稚庭(右)獲114年全國大專優秀青年，接受表揚。圖／校方提供

商品推薦