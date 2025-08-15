聽新聞
台中市長獎畢業生與盧秀燕合影收光碟片 家長傻眼批「跟不上時代」
台中市高中以下榮獲市長獎殊榮的畢業生，每年都會與市長盧秀燕合影，盧也會配合學生俏皮擺拍，讓學生留念。不過有家長反映，拍完照後最近收到照片卻是以光碟片存取，痛批現「現在誰家還有光碟機？」根本跟不上時代、不知民間疾苦。教育局表示，將研議更妥適方式提供學生留存。
台中市今年共8043名畢業生獲市長獎，教育局安排分3梯次讓獲市長獎的畢業生跟盧秀燕合影，學生與盧秀燕一起擺拍，盧有被學生「公主抱」，也有一起比愛心，合影照片再提供給每名畢業生留念。
不過，有家長近日收到合影照片，卻是以電子檔光碟形式，讓家長相當傻眼，直呼「現在誰家還有光碟機？」光碟無法讓學生讀取留存，根本跟不上時代，不知民間疾苦。也有家長質疑，送存有電子檔的隨身碟也好，光碟難以讀取留著也沒用，質疑浪費經費。
教育局指出，今年畢業生市長獎與市長合影，考量雲端下載具時效限制，且涉及肖像權與個資保護，因此以光碟方式提供照片電子檔，未來將持續評估便利性、永久保存性及個資保護等面向，並與各校研議更妥適的市長獎合影照片提供方式，讓得獎學生與家長能永久保存這份榮耀。
