亞洲青年管弦樂團年度巡演 台學子占比破3成居冠

亞洲青年管弦樂團即將展開年度巡演，成立35年來培育眾多亞洲音樂學子，今年共有31名優秀台灣青年新秀成為亞青的一份子，團員占比超過3成，居各國錄取人數之冠。

根據台北愛樂文教基金會發布新聞資料，2025年亞洲青年管弦樂團（Asian Youth Orchestra）團員分別來自中國大陸、香港、台灣、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及印尼。歷屆亞青團員如今也都在亞洲及台灣樂壇占有一席之地，包括各大職業樂團首席、團員、指揮家等獨當一面的音樂家皆曾參與其中。

亞洲青年管弦樂團今年音樂會由義大利指揮賈德．比格米尼（Jader Bignamini）擔任首席客席指揮，小提琴家謝爾蓋．克里洛夫（Sergei Krylov）擔任獨奏，演出曲目包括蕭斯塔科維契「慶典序曲」、柴科夫斯基「小提琴協奏曲」及白遼士「幻想交響曲」。

比格米尼現任底特律交響樂團音樂總監，以充滿感染力的音樂詮釋與細膩精準的指揮風格廣受讚譽；克里洛夫目前是立陶宛室內樂團藝術總監。

亞洲青年管弦樂團1990年由小提琴家與教育家曼紐因（Yehudi Menuhin）與藝術總監暨指揮龐信（Richard Pontzious）共同創立，每年從破千名報名者中，評選出百名來自亞洲各國的青年演奏家為團員，赴港受訓並進行世界巡演。至今曾於美國白宮、聯合國總部等地演出超過數百場。

亞洲青年管弦樂團訪台音樂會將於8月19日舉行，地點在台北國家音樂廳。

