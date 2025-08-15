廣角鏡／建中樂旗隊 世界賽奪冠
建中樂儀旗聯隊在印尼雅加達舉行的世界樂旗大賽（WAMSB）奪冠，是暌違7年後再次拿下殊榮，昨凌晨返台。隊員們表示，一路走來不斷面對困難挑戰，總是以動漫「航海王」鼓勵學弟，向主角魯夫一樣與夥伴乘風破浪達成目標。
