廣角鏡／建中樂旗隊 世界賽奪冠

聯合報／ 記者洪子凱

建中樂儀旗聯隊在印尼雅加達舉行的世界樂旗大賽（WAMSB）奪冠，是暌違7年後再次拿下殊榮，昨凌晨返台。隊員們表示，一路走來不斷面對困難挑戰，總是以動漫「航海王」鼓勵學弟，向主角魯夫一樣與夥伴乘風破浪達成目標。

建中 航海王 世界冠軍

