雲林國中小校長會議 韓國瑜盼堅持理想助學子解惑

立法院長韓國瑜今天參與雲林縣114學年度國中小校長會議，他期許校長們在傳道授業解惑路上不要失去本我，堅持理想、信念與熱情，協助下一代得到心靈成長及知識躍進。

雲林縣政府教育處今天舉辦雲林縣114學年度國中小校長會議，會議中安排AI教學專題講座、校園職災案例宣導及教師實務分享，更邀請韓國瑜與校長們面對面進行教育經驗座談。

韓國瑜跟與會校長們分享共同面臨的挑戰，包括學生學習差異、教育環境等議題，也希望透過雙向交流互相增長，讓下一代得到更好心靈上成長、知識上躍進。

韓國瑜表示，隨著時代快速進步，科技產品推陳出新，年輕人在某些層面利用科技獲取更多知識與認知，甚至超越長輩，彼此間有時代差異，而這些都會反映到教育界，第一線教職飽受各方面壓力，不僅要傳道授業，還須協助解惑。

韓國瑜希望校長們不要失去本我，堅持理想、信念及熱情，當面臨各種挑戰、有不同道路可以選擇時，以創造共好為前提。

韓國瑜推薦校長們看「李光耀回憶錄」一書，從中了解新加坡如何排除萬難推動雙語教育政策，規劃新加坡未來，如何在中美之間走平衡，追求自己國家最大福利。

而在場有公務人員關心年金改革及退休金制度的修改，韓國瑜允諾，立院下一個會期將會進行討論。

