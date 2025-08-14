人文社科學生10年少5% 蘇俊賓憂國家培育人才失衡

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓今參加行政院會，針對中央提出「智慧與林產業創生計畫」，他呼籲重視各類人才均衡發展。本報資料照片
行政院會今討論「智慧與林產業創生計畫」，預計建構產官學研協作平台，將AI技術導入中小企業，實現產業升級；桃園副市長蘇俊賓對此表示，短期人才培訓可補足產業人力，但可能吸走人文社會科學菁英，導致國家各類人才失衡，長久可能削弱國家均衡的學歷韌性。

蘇俊賓在院會中指出，教育部統計大專院校科技領域學生比例，2015年約42.61%，去年增至47.72%，人文及社會科學領域學生則減少5%，恐造成國家人才嚴重傾斜。

蘇俊賓認為，既有計畫只是單一面向培養智慧科技人才，建議雙軌並行，既滿足科技產業需求，人文社會科學教學方面也投入更多資源協助轉型，讓學生以人文社會科學為載體，進一步與新科技接軌，發展各種可能，讓人才兼具專業深度與跨域競爭力

