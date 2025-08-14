人文社科學子10年少5% 蘇俊賓籲教學轉型
行政院會今天拍板5年45億元「智慧雨林產業創生計畫」，將建構產官學研協作平台，強化需求導向，促進AI技術深入中小企業，與會的桃園市副市長蘇俊賓認為，短期科技人才加強培訓雖能補足產業人力，卻可能吸走人文社會科學菁英，長期也會削弱國家均衡的「學力韌性」。
蘇俊賓表示，根據教育部統計，104年的大專院校科技領域學生比例為42.61%，到113年已增加到47.72%，人文及社會科學領域學生已減少5%，恐造成國家人才嚴重傾斜。他建議除繼續培育科技人才外，如同輔導中小微產業科技化轉型，既有的人文社會科學教學也應該投入更多資源與科技接軌，讓學子以人文社會科學為載體，又能夠善用人文社會科學的專業，跟現在的新科技接軌發展各種可能。
蘇俊賓針對既有計劃，只是單一面向培養智慧科技人才，建議雙軌並行，既滿足科技產業需求，也投入資源協助人文社科轉型，讓人才兼具專業深度與跨域競爭力。
【文教熱話題】
▪考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看
▪放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
▪分發入學放榜…私立大學招生開紅盤！淡江、世新、銘傳均滿招
▪學測後挑戰更高自己 明道中學「中投會考狀元」考上台大醫
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言