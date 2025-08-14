人文社科學子10年少5%　 蘇俊賓籲教學轉型

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
桃園市副市長蘇俊賓。資料照，圖／行政院提供
行政院會今天拍板5年45億元「智慧雨林產業創生計畫」，將建構產官學研協作平台，強化需求導向，促進AI技術深入中小企業，與會的桃園市副市長蘇俊賓認為，短期科技人才加強培訓雖能補足產業人力，卻可能吸走人文社會科學菁英，長期也會削弱國家均衡的「學力韌性」。

蘇俊賓表示，根據教育部統計，104年的大專院校科技領域學生比例為42.61%，到113年已增加到47.72%，人文及社會科學領域學生已減少5%，恐造成國家人才嚴重傾斜。他建議除繼續培育科技人才外，如同輔導中小微產業科技化轉型，既有的人文社會科學教學也應該投入更多資源與科技接軌，讓學子以人文社會科學為載體，又能夠善用人文社會科學的專業，跟現在的新科技接軌發展各種可能。

蘇俊賓針對既有計劃，只是單一面向培養智慧科技人才，建議雙軌並行，既滿足科技產業需求，也投入資源協助人文社科轉型，讓人才兼具專業深度與跨域競爭力

