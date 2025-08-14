2025世界機關王大賽7國、386支隊伍參與 新北奪3金4銀3銅
2025世界機關王大賽暨台灣賽日前在靜宜大學登場，吸引全台及印尼等7國、共386支隊伍同場競技。新北市學生在國際舞台表現亮眼，拿下3金4銀3銅、共10項大獎。教育局說，2019年成立「STEAM大聯盟總部」已培育超過200位跨域種子教師，並透過自造教育中心、科技中心及各類競賽，推動探究實作與創新應用。
世界機關王大賽融合了科學、科技、工程、藝術與數學（STEAM）的精神，比賽分成三大類別，積木創客盃讓低年齡的孩子用積木動手拼搭；機關整合賽考驗跨領域創意，把風能、水能、太陽能、磁能和化學能等不同能源巧妙運用在作品中；機器人任務賽則需要運用人工智慧和程式控制，在有限時間內完成一連串任務，考驗的是速度、精準度與臨場反應。
康橋國際學校勇奪世界賽2金2銀，徐若綺在高中組機關整合賽獲台灣賽金獎、世界賽銀獎，葉穎絜則形容備賽如烈火淬煉，即使沒奪冠也無怨無悔，更下定決心要再次挑戰、突破自我。
大豐國小在機器人任務賽基礎組奪金獎及1佳作、積木創客盃奪4佳作，指導老師林君潔強調，最大收穫是孩子們在失敗中學會堅持與應變，這是面對人生的重要能力；
信義國小在機器人任務賽基礎組拿下銀獎及1佳作、積木創客盃奪1佳作，選手林禹辰回憶，儘管比賽中出現緊張失誤，但靠團隊合作仍在49秒完成任務。指導老師蔡明光表示，這次比賽讓學生面對強敵與突發狀況時，展現穩定操作與靈活應變，累積寶貴的國際賽經驗。
教育局指出，今年新北學生在全國科展奪6件全國第一，全國獲獎49件最多，並在2025IEYI世界青少年發明展摘下3金3銀1銅，未來將持續投入資源，培養具創新實驗與國際競爭力的新世代人才，讓新北在全球創客舞台持續閃耀。
