北美館X-site計畫徵件開跑 祭出400萬製作經費 入圍提案工作費5萬元
北美館主辦的2026第13屆X-site計畫，即日起公開徵件，至10月7日下午5時截止。北美館表示，本屆勝選團隊的總製作經費為400萬元，預計於明年5月16日至7月26日呈現獲選提案。
北美館表示，「2026 X-site計畫」自上一屆徵件起將作品之「永續性」納入評選標準，希望深化X-site對於低碳節能與循環利用的環保思維，並讓藝術創作轉化為環境永續的實踐動能。
北美館表示，案計畫應為首次發表，須考量廣場基地之承重、限高與公共安全等執行可行性。評選標準包含實驗性、永續性、公共性等創作理念與設計表現，團隊需展現創新的實驗精神與作品之永續減碳方案和評估（如施工工法、材料使用及回收計畫等），並提出對於構築工法、媒介運用、美學表現 、環境永續上的多維思考。
此外，基於美術館戶外廣場所形塑的空間體驗，團隊亦可提出公眾參與活動的搭配構想，進而提高觀眾對話及建構具公共性的文化場域。進入複審之未獲選團隊將各獲得提案工作費5萬元，以鼓勵創作團隊踴躍投件並吸引新銳創作者的投入。
北美館表示，參選資格、注意事項、徵選方式及時程等詳情，歡迎參加明日下午3時30分於北美館圖書文獻中心舉辦之徵件說明會，亦可參閱官網首頁之最新公告： https://www.tfam.museum
