深耕孩子軟實力 台南兒童藝術教育節培養小小藝術家
南市兒童藝術教育節推出藝起玩、藝起賞、藝起學、藝起武及藝起SHOW五藝系列活動，深獲好評，今年暑假的「藝起學」親子夏令營更是創新求變，推出3大主題、12場次活動課程，從手做、設計到探索，內容豐富多元，參加過的學員直呼值回票價。學生分享，配音與配樂的學習讓自己像主播，超有趣也很有成就感。
教育局表示，培養學生美學創思力是台南教育的重要目標之一，也是策劃兒童藝術教育節的核心精神。希望透過藝術教育為主題的夏令營課程，引領孩子覺察生活中的美，發揮內在創作能量，培育孩子獨特且無可取代的美學素養。
參與鹽水走讀的後壁國小陳姓學生分享，活動過程中覺得最難也最有趣的是配音和配樂，自己負責配音的部分，然後請爸爸幫忙對照腳本內容，感覺自己是小主播，再搭配角色動畫，效果出乎意料地棒。最後各組作品成果發表，也認識鹽水美食、人文地景、蜂炮歷史故事等不同主題，是很棒的營隊體驗。
教育局長鄭新輝表示，「藝起學」活動內容包含「藝起手作」、「藝起設計」及「藝起探索」，主以親子共同參與的形式規畫，透過玩中學啟發孩子習得藝術教育本質。其中「藝起探索－音樂與影像的織疊共舞」是由南市藝術輔導團教師研發，實際帶領親子走讀鹽水在地文史，並結合實境拍攝、影像與音樂AI工具進行數位藝術創作，將藝術教育與真實生活情境結合，進一步拉近孩童與藝術學習的距離。
教育局表示，藝起手作課程有｢植藝-拈花惹草｣、｢多肉世界｣、｢神奇的無字天書-摩洛哥燃畫｣、｢親子蝶谷巴特｣、｢親子藝起玩羊毛氈｣等5門課程；藝起設計課程則有｢動物音樂派對｣、｢愛的小屋｣及｢小袋子勾出大視界｣；藝起探索課程規畫｢藝添樂智｣及｢藝起綻放·美力樹人｣及｢藝想鹽水~音樂與影像的織疊共舞｣，讓藝術教育從玩中做，做中學，深耕孩子教育軟實力。
