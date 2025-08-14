快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

深耕孩子軟實力 台南兒童藝術教育節培養小小藝術家

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局舉辦「藝起學」親子夏令營，內容豐富多元，深耕孩子的軟實力。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育局舉辦「藝起學」親子夏令營，內容豐富多元，深耕孩子的軟實力。記者鄭惠仁／翻攝

南市兒童藝術教育節推出藝起玩、藝起賞、藝起學、藝起武及藝起SHOW五藝系列活動，深獲好評，今年暑假的「藝起學」親子夏令營更是創新求變，推出3大主題、12場次活動課程，從手做、設計到探索，內容豐富多元，參加過的學員直呼值回票價。學生分享，配音與配樂的學習讓自己像主播，超有趣也很有成就感。

教育局表示，培養學生美學創思力是台南教育的重要目標之一，也是策劃兒童藝術教育節的核心精神。希望透過藝術教育為主題的夏令營課程，引領孩子覺察生活中的美，發揮內在創作能量，培育孩子獨特且無可取代的美學素養。

參與鹽水走讀的後壁國小陳姓學生分享，活動過程中覺得最難也最有趣的是配音和配樂，自己負責配音的部分，然後請爸爸幫忙對照腳本內容，感覺自己是小主播，再搭配角色動畫，效果出乎意料地棒。最後各組作品成果發表，也認識鹽水美食、人文地景、蜂炮歷史故事等不同主題，是很棒的營隊體驗。

教育局長鄭新輝表示，「藝起學」活動內容包含「藝起手作」、「藝起設計」及「藝起探索」，主以親子共同參與的形式規畫，透過玩中學啟發孩子習得藝術教育本質。其中「藝起探索－音樂與影像的織疊共舞」是由南市藝術輔導團教師研發，實際帶領親子走讀鹽水在地文史，並結合實境拍攝、影像與音樂AI工具進行數位藝術創作，將藝術教育與真實生活情境結合，進一步拉近孩童與藝術學習的距離。

教育局表示，藝起手作課程有｢植藝-拈花惹草｣、｢多肉世界｣、｢神奇的無字天書-摩洛哥燃畫｣、｢親子蝶谷巴特｣、｢親子藝起玩羊毛氈｣等5門課程；藝起設計課程則有｢動物音樂派對｣、｢愛的小屋｣及｢小袋子勾出大視界｣；藝起探索課程規畫｢藝添樂智｣及｢藝起綻放·美力樹人｣及｢藝想鹽水~音樂與影像的織疊共舞｣，讓藝術教育從玩中做，做中學，深耕孩子教育軟實力。

台南市教育局舉辦「藝起學」親子夏令營，內容豐富多元，深耕孩子的軟實力。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育局舉辦「藝起學」親子夏令營，內容豐富多元，深耕孩子的軟實力。記者鄭惠仁／翻攝

親子 音樂 教育局

延伸閱讀

彰化家扶夏令營回來彰化舉辦 三天兩夜星際出任務拯救「翠絲」

8歲自閉童參加夏令營 在蒼山失聯數日 大理全城尋人

足球／亞足聯外圍賽 台鋼4：1輕取蒙古韓嘎日德晉級 

金美附幼10年收割季有成 親子走讀濕地體驗家鄉美

相關新聞

深耕孩子軟實力 台南兒童藝術教育節培養小小藝術家

南市兒童藝術教育節推出藝起玩、藝起賞、藝起學、藝起武及藝起SHOW五藝系列活動，深獲好評，今年暑假的「藝起學」親子夏令營...

幼師拉警報／懷孕即離職？幼托女力背負著隱形孕育歧視

幼托職場以女性居多，但除了面對低薪、低社會認同和高壓環境，因懷孕與育兒支持不足，以致不少幼教人員產假請不到、特休排不了，幼托女力面臨婚育時出現「懷孕即離職」的職場潛規則？也恐致幼教品質下滑。

教育部預告新增教師身心調適假 每學年可請3天

教育部近日預告修正「教師請假規則」，新增教師的身心調適假，每學年可請3天，併入事假天數計算，超過7天才會按日扣除薪給

亞大分發入學滿招 第二附屬醫院明年11月開幕創造就業機會

今年大學分發入學放榜，亞洲大學招生399人滿招，加上3個外加原住民名額，計錄取402人。加上6月申請入學招生名額使用率達...

台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰

台師大女足抽血案爭議持續延燒，教育部昨再召開跨部會專案小組會議。常務次長朱俊彰表示，已清查教授陳忠慶、前教練周台英涉及血...

花蓮、新北代理教師 8月薪水部分遲發

新學年度已展開，花蓮、新北有代理教師反映，8月薪資拖了2周仍未入帳。花蓮縣教育處說明，全縣國中小500多名代理教師，逾9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。