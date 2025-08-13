快訊

教育部預告新增教師身心調適假 每學年可請3天

中央社／ 台北13日電
教育部近日預告修正「教師請假規則」，新增教師的身心調適假，每學年可請3天，併入事假天數計算，超過7天才會按日扣除薪給。本報系資料照
教育部近日預告修正「教師請假規則」，新增教師的身心調適假，每學年可請3天，併入事假天數計算，超過7天才會按日扣除薪給。

教育部為建構更友善的校園職場環境，近日預告修正「教師請假規則」部分條文，其中一大重點就是新增身心調適假，每學年可請3天，可以小時來請，並明定「學校不得拒絕，亦不得為其他不利之處分」。

教育部指出，身心調適假是鼓勵教師重視自己的心理健康，如果察覺心理不適，可請假緩解壓力，進而更有效地投入工作。

依照修正條文草案，身心調適假的天數併入事假計算。事假、家庭照顧假及身心調適假合計超過7天，才會按日扣除薪給。如果因此需要課務代理，相關費用由學校支付。

近年教育單位越來越重視師生的心理狀況，陸續開放學生請身心調適假，例如高中職於民國113年8月上路，每學期最多可請3天。

