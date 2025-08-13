聽新聞
0:00 / 0:00
教育部預告新增教師身心調適假 每學年可請3天
教育部近日預告修正「教師請假規則」，新增教師的身心調適假，每學年可請3天，併入事假天數計算，超過7天才會按日扣除薪給。
教育部為建構更友善的校園職場環境，近日預告修正「教師請假規則」部分條文，其中一大重點就是新增身心調適假，每學年可請3天，可以小時來請，並明定「學校不得拒絕，亦不得為其他不利之處分」。
教育部指出，身心調適假是鼓勵教師重視自己的心理健康，如果察覺心理不適，可請假緩解壓力，進而更有效地投入工作。
依照修正條文草案，身心調適假的天數併入事假計算。事假、家庭照顧假及身心調適假合計超過7天，才會按日扣除薪給。如果因此需要課務代理，相關費用由學校支付。
近年教育單位越來越重視師生的心理狀況，陸續開放學生請身心調適假，例如高中職於民國113年8月上路，每學期最多可請3天。
【文教熱話題】
▪考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看
▪放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
▪台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言