培育海運人才 海員新星計畫14名學生獲選

航港局推動海員新星培育計畫，今年第一階段錄取名單出爐，共14名學生獲選，其中高科大的洪奕傑從高中就立志以跑船改善家境，大二通過航海人員測驗，邁出航海人生的第一步。

為了鼓勵年輕人投入航運產業，培育海運人才，航港局111年起推動「海員新星培育計畫」，與社會團體、航商及海事校院攜手合作，建立就學至就業的一條龍培育資源，提供學雜費、住宿費及生活津貼，協助參與學生穩定就學，並順利踏上職涯航道。

航港局今天發布新聞稿表示，今年的海員新星培育計畫今天公告第一階段獲選名單，共計有14名學生獲選，第二階段預計9月開放報名申請，今年12月底前公告第二階段獲選名單。

航港局指出，這次獲選名單中，展現年輕學子投身航運領域的熱忱與潛力，像是來自國立高雄科技大學輪機工程系的洪奕傑，自高中便立志以「跑船」改善家境，因此選擇就讀蘇澳海事輪機科，打下基礎。升上大學後，依舊堅定志向，選擇就讀海事科系，不僅在校成績優異，更在大二上學期即通過航海人員測驗，邁出航海人生的第一步。

同樣已通過航海人員測驗，就讀高科大輪機系的許証傑，也是從高中即擇定求學方向就讀海大附中輪機科，以管輪為人生職涯目標，大學期間也持續精進專業知識，他鼓勵有志加入航運產業的同學，儘早在就學期間取得相關證照，並建議船上工作務必保持學習的心態，勇於發問並持之以恆地維持良好體能狀態，才能在這個領域中長久發展。

航港局說，現就讀於台北海洋科技大學航海與航運管理系的邱紫晴，雖成長於資源有限的家庭環境，仍憑藉著對航海的興趣與堅定意志成功錄取海員新星計畫，她表示將持續努力精進英語能力、專業知識及體能，期望未來能學以致用實現目標，更能扛起家庭責任。

來自屏東琉球的陳柏軒，曾隨著爺爺與父親出海捕魚，國中時期便對海洋與船舶產生濃厚興趣，儘管家中條件較為辛苦，常利用課餘時間打工分擔家計，但仍努力實現航海夢想。

航港局表示，陳柏軒於乙級船員訓練班合格結訓後，決定繼續堅實自己的專業學識，進入台北海洋科技大學航海與航運管理系就讀，他說，大學4年將全力投注於學習專業知識，要靠自己的力量讓家人過得更好，未來也要在海上發光發熱，朝向船長之路邁進。

航港局表示，未來將繼續與各界攜手合作，深耕海事教育，鼓勵原偏鄉的家庭、青年學子踏入台灣航運產業。

