亞大分發入學滿招 第二附屬醫院明年11月開幕創造就業機會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學校長蔡進發說，該校的第2家附屬醫院，有長照、生技、公托園區，將於明年11月開幕，可創造2500個工作機會。圖／亞洲大學提供
今年大學分發入學放榜，亞洲大學招生399人滿招，加上3個外加原住民名額，計錄取402人。加上6月申請入學招生名額使用率達92.44％，在全台招收1千名以上的公私大中排名第3，其中還有25個科系招生百分百。校方表示，這顯示該校受到考生青睞。

校長蔡進發說，亞大結合智慧醫療與大健康產業需求，積極布局人工智慧領域，全力打造AI人才培育基地。該校的第2家附屬醫院，有長照、生技、公托園區，將於明年11月開幕，可創造2500個工作機會，有助學生在校培養跨域專業能力之後，能學用合一，畢業就能高薪就業。

他說，亞大創立25年，是全台最年輕的大學，並連續11年榮獲「世界最佳大學」的肯定。他們要培育兼具軟實力、專業力的跨領域AI人才，不論國際風向如何改變，學生都能掌握世界趨勢。

另外，亞大也是中部首所與104人力銀行合作的大學，將在104平台合作設立「亞大求職專區」、「外籍生專區」服務，打造台灣中部的跨域人才培育基地，協助學生在校期間就能了解自己認識職場、培養能力到畢業後求職，無論是本地生、國際生都有專屬的完整職涯發展地圖，畢業後順利銜接職場。

相關新聞

幼師拉警報／「四高三低」逼走幼教師 偏鄉更被邊緣化

幼兒園師資荒愈演愈烈，要開學了招不到人，就連市區學校也感受到前所未有的壓力。為何年輕人不願投入幼教，本科生也紛紛轉行？專家指出，高工時、低薪資等「四高三低」逼走幼教師，人才流向私校與高端市場，本來公立教育要服務弱勢，現在卻留不住好老師，關乎孩子成長的危機正在發酵。

台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰

台師大女足抽血案爭議持續延燒，教育部昨再召開跨部會專案小組會議。常務次長朱俊彰表示，已清查教授陳忠慶、前教練周台英涉及血...

花蓮、新北代理教師 8月薪水部分遲發

新學年度已展開，花蓮、新北有代理教師反映，8月薪資拖了2周仍未入帳。花蓮縣教育處說明，全縣國中小500多名代理教師，逾9...

同意書事後才補簽…師大抽血案再增多項新事證 教育部：將加重裁罰

國立台灣師範大學日前爆發女足案，教育部今天再度召開跨部會專案小組會議，常務次長朱俊彰於會後說明，日前已經清查教授陳忠慶、...

新北代理教師薪資延遲發放 民代籲教育局與各校統一流程

新北市有國中代理教師反映，原應在8月初發放的薪資至月中仍未入帳，情況與花蓮縣部分代理教師的延遲發薪相似。新北市民代批評，...

