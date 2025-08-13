聽新聞
亞大分發入學滿招 第二附屬醫院明年11月開幕創造就業機會
今年大學分發入學放榜，亞洲大學招生399人滿招，加上3個外加原住民名額，計錄取402人。加上6月申請入學招生名額使用率達92.44％，在全台招收1千名以上的公私大中排名第3，其中還有25個科系招生百分百。校方表示，這顯示該校受到考生青睞。
校長蔡進發說，亞大結合智慧醫療與大健康產業需求，積極布局人工智慧領域，全力打造AI人才培育基地。該校的第2家附屬醫院，有長照、生技、公托園區，將於明年11月開幕，可創造2500個工作機會，有助學生在校培養跨域專業能力之後，能學用合一，畢業就能高薪就業。
他說，亞大創立25年，是全台最年輕的大學，並連續11年榮獲「世界最佳大學」的肯定。他們要培育兼具軟實力、專業力的跨領域AI人才，不論國際風向如何改變，學生都能掌握世界趨勢。
另外，亞大也是中部首所與104人力銀行合作的大學，將在104平台合作設立「亞大求職專區」、「外籍生專區」服務，打造台灣中部的跨域人才培育基地，協助學生在校期間就能了解自己認識職場、培養能力到畢業後求職，無論是本地生、國際生都有專屬的完整職涯發展地圖，畢業後順利銜接職場。
