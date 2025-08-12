快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮、新北代理教師 8月薪水部分遲發

聯合報／ 記者王燕華張策／連線報導

新學年度已展開，花蓮新北代理教師反映，8月薪資拖了2周仍未入帳。花蓮縣教育處說明，全縣國中小500多名代理教師，逾9成薪資已發放，其餘是因學校招聘沒那麼順利，較晚招到人，薪資發放產生時間差，已要求學校盡快個別協助。

縣議員楊華美表示，月初接獲代理教師投訴，本月薪水應該1日發放，遲遲沒入帳，教育處拖欠代理教師薪資問題連續發生多年，若無法徹底解決，將衝擊教育人員生計與士氣。

縣府教育處學管科長白鴻儀說，縣內代理教師國中159人、國小377人，共536人，昨請各校提報薪資發放狀況，統計39人尚未領到8月薪水。

白鴻儀表示，代理教師薪水發放原則上與正式教師一樣在當月初，有少數還沒領到，可能是學校代理教師招募不順利，多次招考才招到，無法在上月中旬前完成行政作業，以至於趕不及這個月初整批薪資發放作業。

新北也有國中代理教師提出陳情，應在8月初發出的薪資至月中仍未入帳，新北議員黃淑君說，新制年資敘薪8月1日上路後，部分學校與人事單位銜接不順，薪資核發流程卡關，導致已具資格並正式到職的教師無法如期領薪，呼籲教育局應與各校統一作業標準，避免行政流程延誤影響教師權益。

新北教育局回應，近期少數新聘代理教師到職日較晚、月初完成報到，未趕上8月1日入帳，多數學校均準時發放。針對新學期8月初才聘任的代理教師，薪資入帳時程因行政處理需順延，將於8月15日前完成入帳。

花蓮 新北 薪資 代理教師

延伸閱讀

新北代理教師薪資延遲發放 民代籲教育局與各校統一流程

代理教師薪水遲發…花蓮縣府：各校聘任有時間差 9成已發放

脫北潮未解！北市代理教師連三學年逾8% 國小近5成還得兼導師

代理教師年資提敘「各說各話」 工會、立委籲制度統一

相關新聞

台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰

台師大女足抽血案爭議持續延燒，教育部昨再召開跨部會專案小組會議。常務次長朱俊彰表示，已清查教授陳忠慶、前教練周台英涉及血...

花蓮、新北代理教師 8月薪水部分遲發

新學年度已展開，花蓮、新北有代理教師反映，8月薪資拖了2周仍未入帳。花蓮縣教育處說明，全縣國中小500多名代理教師，逾9...

同意書事後才補簽…師大抽血案再增多項新事證 教育部：將加重裁罰

國立台灣師範大學日前爆發女足案，教育部今天再度召開跨部會專案小組會議，常務次長朱俊彰於會後說明，日前已經清查教授陳忠慶、...

新北代理教師薪資延遲發放 民代籲教育局與各校統一流程

新北市有國中代理教師反映，原應在8月初發放的薪資至月中仍未入帳，情況與花蓮縣部分代理教師的延遲發薪相似。新北市民代批評，...

游榮吉基金會支持新住民校長圓夢 帶孩子回越南看世界

新北市貢寮國小校長楊小梅自幼從越南移居台灣，一直有個心願，就是帶偏鄉孩子踏出台灣，看見更大的世界。游榮吉教育基金會執行長...

代理教師薪水遲發…花蓮縣府：各校聘任有時間差 9成已發放

新學年度已展開，花蓮有代理教師反映，這個月薪資拖了兩周還未入帳，議員批評無異打擊代理教師士氣。縣府教育處說明，全縣國中小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。