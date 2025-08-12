花蓮、新北代理教師 8月薪水部分遲發
新學年度已展開，花蓮、新北有代理教師反映，8月薪資拖了2周仍未入帳。花蓮縣教育處說明，全縣國中小500多名代理教師，逾9成薪資已發放，其餘是因學校招聘沒那麼順利，較晚招到人，薪資發放產生時間差，已要求學校盡快個別協助。
縣議員楊華美表示，月初接獲代理教師投訴，本月薪水應該1日發放，遲遲沒入帳，教育處拖欠代理教師薪資問題連續發生多年，若無法徹底解決，將衝擊教育人員生計與士氣。
縣府教育處學管科長白鴻儀說，縣內代理教師國中159人、國小377人，共536人，昨請各校提報薪資發放狀況，統計39人尚未領到8月薪水。
白鴻儀表示，代理教師薪水發放原則上與正式教師一樣在當月初，有少數還沒領到，可能是學校代理教師招募不順利，多次招考才招到，無法在上月中旬前完成行政作業，以至於趕不及這個月初整批薪資發放作業。
新北也有國中代理教師提出陳情，應在8月初發出的薪資至月中仍未入帳，新北議員黃淑君說，新制年資敘薪8月1日上路後，部分學校與人事單位銜接不順，薪資核發流程卡關，導致已具資格並正式到職的教師無法如期領薪，呼籲教育局應與各校統一作業標準，避免行政流程延誤影響教師權益。
新北教育局回應，近期少數新聘代理教師到職日較晚、月初完成報到，未趕上8月1日入帳，多數學校均準時發放。針對新學期8月初才聘任的代理教師，薪資入帳時程因行政處理需順延，將於8月15日前完成入帳。
▪台中二中凌晨傳巨響...住宿生誤以為爆炸 校方：今因跳電停課1天
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪3000元導師費凍漲13年 全教產呼籲調整教育人員待遇
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
▪台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言