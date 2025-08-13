快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台師大。圖／聯合報系資料照片
台師大。圖／聯合報系資料照片

台師大女足抽血案爭議持續延燒，教育部昨再召開跨部會專案小組會議。常務次長朱俊彰表示，已清查教授陳忠慶、前教練周台英涉及血液樣本的廿九個研究案，其中八件至少有一個項目不符合人體研究法，已掌握多項違規新事證，包括未成年於無法定代理人同意下抽血，將根據新事證加重裁罰。

另外，國科會也查處近年體育學門涉及血液樣本計畫共九十七件。朱俊彰表示，九十七件總計涉及廿三間學校，會議上已針對血液樣本執行與流向、是否發放受試費用等商定檢核項目，要求學校倫理委員會完成清查並回覆教育部。

朱俊彰表示，周、陳二師涉及血液樣本的研究案計廿九件，其中十四件接獲學生陳情和檢舉，目前已查核台師大十件，其中八件至少有一項不符合人體研究法，或無法判斷是否落實程序規範，另有一件合格、一件尚未執行。

朱俊彰也談到，新事證如同意書是事後補簽；受試者與執行者間存在權力不對等關係，事前也未如實揭露；以及未成年在無法定代理人同意下接受抽血檢測、不符合身份者協助抽血。

朱俊彰表示，即便周師已解聘，仍可憑新事證追加討論懲處。教育部已對台師大裁罰一一○萬元，「再加重裁罰是沒有問題的。」另該案也涉及違反國科會專題計畫補助要點，國科會將要求終止研究者補助、追回補助款等；針對研究者，可能給予停權等處分，並要求學校一個月內提檢討報告。

抽血 台師大 國科會 教育部 周台英

延伸閱讀

葉丙成請假72天…立委質疑「辦小不辦大」 教長鄭英耀：這件事是我的痛

台師大女足抽血案 教育部說明5個查核項目

台師大女足抽血爭議 教育部本周將至3大學查周台英、陳忠慶研究案

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

相關新聞

台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰

台師大女足抽血案爭議持續延燒，教育部昨再召開跨部會專案小組會議。常務次長朱俊彰表示，已清查教授陳忠慶、前教練周台英涉及血...

花蓮、新北代理教師 8月薪水部分遲發

新學年度已展開，花蓮、新北有代理教師反映，8月薪資拖了2周仍未入帳。花蓮縣教育處說明，全縣國中小500多名代理教師，逾9...

同意書事後才補簽…師大抽血案再增多項新事證 教育部：將加重裁罰

國立台灣師範大學日前爆發女足案，教育部今天再度召開跨部會專案小組會議，常務次長朱俊彰於會後說明，日前已經清查教授陳忠慶、...

新北代理教師薪資延遲發放 民代籲教育局與各校統一流程

新北市有國中代理教師反映，原應在8月初發放的薪資至月中仍未入帳，情況與花蓮縣部分代理教師的延遲發薪相似。新北市民代批評，...

游榮吉基金會支持新住民校長圓夢 帶孩子回越南看世界

新北市貢寮國小校長楊小梅自幼從越南移居台灣，一直有個心願，就是帶偏鄉孩子踏出台灣，看見更大的世界。游榮吉教育基金會執行長...

代理教師薪水遲發…花蓮縣府：各校聘任有時間差 9成已發放

新學年度已展開，花蓮有代理教師反映，這個月薪資拖了兩周還未入帳，議員批評無異打擊代理教師士氣。縣府教育處說明，全縣國中小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。