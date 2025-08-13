台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰

台師大女足抽血案爭議持續延燒，教育部昨再召開跨部會專案小組會議。常務次長朱俊彰表示，已清查教授陳忠慶、前教練周台英涉及血液樣本的廿九個研究案，其中八件至少有一個項目不符合人體研究法，已掌握多項違規新事證，包括未成年於無法定代理人同意下抽血，將根據新事證加重裁罰。

另外，國科會也查處近年體育學門涉及血液樣本計畫共九十七件。朱俊彰表示，九十七件總計涉及廿三間學校，會議上已針對血液樣本執行與流向、是否發放受試費用等商定檢核項目，要求學校倫理委員會完成清查並回覆教育部。

朱俊彰表示，周、陳二師涉及血液樣本的研究案計廿九件，其中十四件接獲學生陳情和檢舉，目前已查核台師大十件，其中八件至少有一項不符合人體研究法，或無法判斷是否落實程序規範，另有一件合格、一件尚未執行。

朱俊彰也談到，新事證如同意書是事後補簽；受試者與執行者間存在權力不對等關係，事前也未如實揭露；以及未成年在無法定代理人同意下接受抽血檢測、不符合身份者協助抽血。

朱俊彰表示，即便周師已解聘，仍可憑新事證追加討論懲處。教育部已對台師大裁罰一一○萬元，「再加重裁罰是沒有問題的。」另該案也涉及違反國科會專題計畫補助要點，國科會將要求終止研究者補助、追回補助款等；針對研究者，可能給予停權等處分，並要求學校一個月內提檢討報告。

