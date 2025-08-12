快訊

同意書事後才補簽…師大抽血案再增多項新事證 教育部：將加重裁罰

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學日前爆發女足案，教育部今天再度召開跨部會專案小組會議，常務次長朱俊彰於會後說明。圖／教育部提供
國立台灣師範大學日前爆發女足案，教育部今天再度召開跨部會專案小組會議，常務次長朱俊彰於會後說明。圖／教育部提供

國立台灣師範大學日前爆發女足案，教育部今天再度召開跨部會專案小組會議，常務次長朱俊彰於會後說明，日前已經清查教授陳忠慶教練周台英涉及血液樣本的29個研究案，其中8件至少有一個項目不符合人體研究法，教育部掌握多項違規新事證，包括未成年於無法定代理人同意下接受抽血，將會根據新事證加重裁罰。

朱俊彰指出，周、陳二師及血液樣本的研究案計29件，其中有14件接獲學生陳情和檢舉，由教育部進行實地查核，目前已經查核台師大10件的，其中8件至少手一項不符合人體研究法，或無法判斷是否落實程序規範，另有1件合格，還有1件尚未執行。

由於29件研究案中已發現不符合項目，朱俊彰表示，針對新事證將分由兩個部會處理，教育部會針對研究者、研究機關進行裁罰，學校IRB與己解散或停權等懲處。

朱俊彰也談到，即便周師近日已被學校解聘，但還是憑新事證繼續追加討論懲處。新事證如同意書應事前讓學生簽署，但發現卻是事後才予補簽；受試者與執行者間存在權力不對等關係，事前也未如實揭露；以及未成年在無法定代理人同意下接受抽血檢測、不符合身份者協助抽血。

朱俊彰談到，以上都是新發現事證，會要求學校教評會議處，又日前教育部已針對台師大裁罰110萬，「有新的事證，再加重裁罰是沒有問題的。」

朱俊彰也說，另該案也涉及國科會專題計畫補助要點，涉及違反要點，國科會會要求終止研究者補助、追回補助款等；針對研究者，也可能給予停權等相關處分。

另外，國科會也查處111年至114年體育學門涉及血液樣本的計畫共97件，將由衛福部和教育部進一步查核。朱俊彰也表示，97件總計涉及23間學校，「但不是說學校有疏失。」僅為23校有體育學門相關研究案。

朱俊彰說，將檢視計畫有無經過審查會，血液樣本執行與流向、受試者名冊、是否發放受試費用等都已經商定具體檢核項目，已要求學校倫理委員會完成清查並回覆教育部。

最後，朱俊彰談到，過去教育部著重於保護學生權益等措施，現在會要求霸凌案處理行政人員、IRB執行疏失等，要求學校於一個月內提出檢討報告並提報教育部，對校長等進行檢視，若有違失將提至考績會，若人員確定有相關違失，也會一併要求懲處。

