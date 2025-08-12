金美附幼10年收割季有成 親子走讀濕地體驗家鄉美

新北市金美國小附幼今天表示，「親子收割季」今年邁入第10年，活動結合金山區在地意象，推出走讀濕地親子闖關活動，讓孩子與家長在稻香與海風、自然環境間，認識家鄉之美。

金美國小附設幼兒園指出，「親子收割季」今年邁入第10年，活動日前於9日傍晚舉行，除延續與春雷環境學社合作，更首度與新北市北海岸永續發展協會攜手。

北海岸永續發展協會召集人郭雅萍透過新聞稿表示，愛家鄉的心應從小扎根，期盼透過這類活動，讓金山區的學子，深植守護土地的信念。

金美國小附幼教師張馨仁表示，「親子收割季」所用稻米來自幼兒園孩子今年4月親手插秧的秧苗，經過巡田與農民細心照料，如今稻穗飽滿。當天先由大人下田手工割稻，孩子們則接力將稻穗送至脫穀機脫粒，體驗農事辛勞。

張馨仁說，今年活動擴大走讀範圍，從金山區海尾，至磺清大橋設置關卡，包括收割後拾穗、蓮蓬吊飾手作、沙灘沙畫創作，及堤防望遠觀景，期盼寓教於樂。

金美國小校長陳癸伶表示，收割季是園內重要的在地課程，10年如一日的堅持，不僅讓孩子體會敬天愛人、惜物感恩，也藉走讀方式開啟對濕地生態的認識。

多名家長回憶多年參與的感動，有家長說，家中4名子女都曾經參與收割，看見孩子從害怕下田，到牽著妹妹的手一同收割，成長過程令人欣慰。

