新北代理教師薪資延遲發放 民代籲教育局與各校統一流程

新北市有國中代理教師反映，原應在8月初發放的薪資至月中仍未入帳，情況與花蓮縣部分代理教師的延遲發薪相似。新北市民代批評，新制年資敘薪8月1日上路後，部分學校與人事單位銜接不順，薪資核發流程卡關，導致已具資格並正式到職的教師無法如期領薪，呼籲教育局應與各校統一作業標準，避免行政流程延誤影響教師權益。

新北市議員黃淑君指出，教育部於8月1日起修正代理教師年資敘薪規定，並要求全面適用，但新制上路時間緊迫，許多學校與人事單位尚未完全跟上，導致薪資核發作業卡關。她說，薪資應由教育部撥款至教育局，再由教育局核定發給學校，但部分學校人事作業較為謹慎，堅持要等教育局核准公文才肯發放，加上各校作業流程不一，造成部分教師雖已具資格並正式到職，卻遲遲領不到薪水。

黃淑君強調，「老師有工作也有資格，薪水本來就該準時核發，不能因為行政作業延遲，讓有工作的人沒有收入」。她表示，特教助理員與特教教師的相關費用同樣需要教育局核定後才能發放，但制度自8月1日啟用計算後，年薪計算與流程未完全到位，加上各校對於公文與核定的認知不同，才會發生延誤。她呼籲教育局應與各校達成共識，統一作業標準，並主動溝通，避免行政保守態度影響教師權益。

新北市教育局回應，新北市各級學校代理教師薪資由學校依實際聘任日期製作清冊核發，原則上會在每月初入帳；若新聘教師聘任日期落在學期初，或因臨時缺額導致聘任時間較晚，則由學校辦理補發作業。

教育局說明，近期除少數新聘代理教師因到職日較晚、月初才完成報到，未能趕上8月1日入帳外，多數學校均已準時發放。針對新學期8月初才聘任的代理教師，薪資入帳時程因行政處理需順延，將於8月15日前完成入帳。

教育局表示，已持續督導並加強宣導，要求各校注意代理教師發薪時程，一旦確定聘任，即刻辦理薪資發放，以保障教師的相關權益。

