快訊

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

以色列鎖定殺害新聞記者，國際媒體哀悼的加薩危機

聽新聞
0:00 / 0:00

新北代理教師薪資延遲發放 民代籲教育局與各校統一流程

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市有國中代理教師反映，原應在8月初發放的薪資至月中仍未入帳，情況與花蓮縣部分代理教師的延遲發薪相似。圖／聯合報系資料照片
新北市有國中代理教師反映，原應在8月初發放的薪資至月中仍未入帳，情況與花蓮縣部分代理教師的延遲發薪相似。圖／聯合報系資料照片

新北市有國中代理教師反映，原應在8月初發放的薪資至月中仍未入帳，情況與花蓮縣部分代理教師的延遲發薪相似。新北市民代批評，新制年資敘薪8月1日上路後，部分學校與人事單位銜接不順，薪資核發流程卡關，導致已具資格並正式到職的教師無法如期領薪，呼籲教育局應與各校統一作業標準，避免行政流程延誤影響教師權益。

新北市議員黃淑君指出，教育部於8月1日起修正代理教師年資敘薪規定，並要求全面適用，但新制上路時間緊迫，許多學校與人事單位尚未完全跟上，導致薪資核發作業卡關。她說，薪資應由教育部撥款至教育局，再由教育局核定發給學校，但部分學校人事作業較為謹慎，堅持要等教育局核准公文才肯發放，加上各校作業流程不一，造成部分教師雖已具資格並正式到職，卻遲遲領不到薪水。

黃淑君強調，「老師有工作也有資格，薪水本來就該準時核發，不能因為行政作業延遲，讓有工作的人沒有收入」。她表示，特教助理員與特教教師的相關費用同樣需要教育局核定後才能發放，但制度自8月1日啟用計算後，年薪計算與流程未完全到位，加上各校對於公文與核定的認知不同，才會發生延誤。她呼籲教育局應與各校達成共識，統一作業標準，並主動溝通，避免行政保守態度影響教師權益。

新北市教育局回應，新北市各級學校代理教師薪資由學校依實際聘任日期製作清冊核發，原則上會在每月初入帳；若新聘教師聘任日期落在學期初，或因臨時缺額導致聘任時間較晚，則由學校辦理補發作業。

教育局說明，近期除少數新聘代理教師因到職日較晚、月初才完成報到，未能趕上8月1日入帳外，多數學校均已準時發放。針對新學期8月初才聘任的代理教師，薪資入帳時程因行政處理需順延，將於8月15日前完成入帳。

教育局表示，已持續督導並加強宣導，要求各校注意代理教師發薪時程，一旦確定聘任，即刻辦理薪資發放，以保障教師的相關權益。

教育局 代理教師

延伸閱讀

新北綠議員將提案普發1萬6000元 市府：新北累計虧損887億

Uber調降趟次獎勵遭外送員投訴 新北勞工局：應由中央訂專法規範

新北師壓力大…十分之一曾尋求心理諮商 議員要求給充分支持

獨／綠揭「一日遊388元」假觀光真反罷免造勢 藍回擊栽贓不能忍受

相關新聞

游榮吉基金會支持新住民校長圓夢 帶孩子回越南看世界

新北市貢寮國小校長楊小梅自幼從越南移居台灣，一直有個心願，就是帶偏鄉孩子踏出台灣，看見更大的世界。游榮吉教育基金會執行長...

新北代理教師薪資延遲發放 民代籲教育局與各校統一流程

新北市有國中代理教師反映，原應在8月初發放的薪資至月中仍未入帳，情況與花蓮縣部分代理教師的延遲發薪相似。新北市民代批評，...

代理教師薪水遲發…花蓮縣府：各校聘任有時間差 9成已發放

新學年度已展開，花蓮有代理教師反映，這個月薪資拖了兩周還未入帳，議員批評無異打擊代理教師士氣。縣府教育處說明，全縣國中小...

快開學了…捐款冷清告急！南台中家扶獎學金缺口350萬

即將開學，南台中家扶獎學金今年需求550萬元，目前仍有350萬元缺口，可能無法支應600位家扶受助孩子穩定就學。南家扶中...

青年基本法周四逐條審查 立委、青年團體力促法案通過

立法院教育及文化委員會周四將審查延宕已久的「青年基本法」草案，今日剛好是聯合國所定的「世界青年日」（Internatio...

青年百億圓夢計畫傳性騷擾 教部：全額補助受害人法律費用

由賴清德總統一手推動、教育部執行的「青年百億圓夢計畫」竟傳出性騷擾事件，有網友反映遭當地計畫負責人言語性騷擾，說「裙子穿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。