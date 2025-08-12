游榮吉基金會支持新住民校長圓夢 帶孩子回越南看世界

新北市貢寮國小校長楊小梅自幼從越南移居台灣，一直有個心願，就是帶偏鄉孩子踏出台灣，看見更大的世界。游榮吉教育基金會執行長沈中元得知後深受感動，全力支持，近日促成這趟跨海教育之旅。

游榮吉教育基金會與東海大學、台北教育大學，今年上半年進行「偏鄉教育溫度計」調查，調查顯示台灣各地偏鄉學校中，近半數孩子同時面臨學習動力不足與壓力過大的雙重困境，其中約有四分之一長期處於「低溫狀態」，逐漸喪失學習熱情與自信心。

游榮吉教育基金會執行長沈中元說，教育溫度計不只是冰冷的數據，更是一面照見孩子內心的鏡子。「當孩子長期處於低溫，代表他們已不再對學習抱期待；而壓力過高，也可能讓孩子失去信心。我們希望用跨國交流，幫助他們回到適溫狀態。」

沈中元說，當他得知楊小梅來自越南，並希望帶偏鄉孩子回到故鄉，與越南越華國際學校學生交流，他便決定傾力支持。

在基金會幫助下，楊小梅昨天起帶孩子跨海前往越南國際交流，行程5天，15日返台，台灣師生參訪越華國際學校，並與當地學生共同參加互動遊戲、文化體驗與課堂觀摩；除了文化交流，此行還融入AI與數位素養課程，讓孩子認識科技在生活與永續發展中的應用。

來自貢寮一位學生興奮地說，「我第一次出國，第一次跟外國同學一起玩，原來學英文真的有用！」楊小梅則說，這是她多年夢想的起點，「希望未來能帶更多孩子走出去，也讓他們把世界的美好帶回台灣。」

游榮吉教育基金會董事、東海大學教授黃兆璽說，董事長游仲堅與執行長沈中元對跨越國界的教育行動一向全力支持。越南行只是暖身，未來將持續推動偏鄉國際教育，明年計畫帶孩子到新加坡，甚至更遠的歐美，讓他們飛出台灣，看見世界。 游榮吉教育基金會支持新住民校長楊小梅圓夢，帶貢寮國小孩子踏出台灣，看見更大的世界。圖／東海大學提供

