快訊

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

以色列鎖定殺害新聞記者，國際媒體哀悼的加薩危機

聽新聞
0:00 / 0:00

代理教師薪水遲發…花蓮縣府：各校聘任有時間差 9成已發放

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣教師本月薪水原應月初發放，仍有部分尚未入帳，教育處解釋因為聘任作業造成時間差，已請學校協助盡快發放。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／AI生成
花蓮縣教師本月薪水原應月初發放，仍有部分尚未入帳，教育處解釋因為聘任作業造成時間差，已請學校協助盡快發放。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／AI生成

新學年度已展開，花蓮有代理教師反映，這個月薪資拖了兩周還未入帳，議員批評無異打擊代理教師士氣。縣府教育處說明，全縣國中小500多位代理教師，約9成薪資已在月初發放，餘下是因學校招聘沒那麼順利，較晚招到，薪資發放產生時間差，已要求學校盡快個別協助。

縣議員楊華美今天表示，月初就接獲代理教師投訴，本月薪水應該8月1日發放，但沒有收到，到今天甚至還有人薪水沒入帳，教育處拖欠代理教師薪資的問題已經連續發生多年，無法徹底解決，將嚴重影響教育人員的生計與士氣。

縣府教育處學管科長白鴻儀說，縣內代理教師國中159人、國小377人，共536人，今天已請各校提報薪資發放狀況，統計到下午3時，全縣125所公立中小學，已有110校提供資料，其中約32名代理教師還未領到8月薪水，估算至少9成老師的薪水已經發放。

白鴻儀表示，代理教師薪水原則上都與正式教師一樣在當月初發放，少數來不及領到的，原因可能與學校代理教師招募不順利，多次招考，行政作業需要一些時間，可能慢一點才招到，無法在上月中旬前完成，以至於趕不上整批薪資發放作業，需要個別處理，才會產生時間差。

他指出，已通知各校，只要聘任完成務必盡快協助老師個別處理，讓老師們能夠盡早領到薪水。

薪水 薪資 代理教師

延伸閱讀

脫北潮未解！北市代理教師連三學年逾8% 國小近5成還得兼導師

代理教師年資提敘「各說各話」 工會、立委籲制度統一

代理教師敘薪制度亂象待解 范雲籲教育部負起責任

傅崐萁從南區出發感謝民眾力挺反罷 推罷免縣議員喊沒白費力氣

相關新聞

游榮吉基金會支持新住民校長圓夢 帶孩子回越南看世界

新北市貢寮國小校長楊小梅自幼從越南移居台灣，一直有個心願，就是帶偏鄉孩子踏出台灣，看見更大的世界。游榮吉教育基金會執行長...

新北代理教師薪資延遲發放 民代籲教育局與各校統一流程

新北市有國中代理教師反映，原應在8月初發放的薪資至月中仍未入帳，情況與花蓮縣部分代理教師的延遲發薪相似。新北市民代批評，...

代理教師薪水遲發…花蓮縣府：各校聘任有時間差 9成已發放

新學年度已展開，花蓮有代理教師反映，這個月薪資拖了兩周還未入帳，議員批評無異打擊代理教師士氣。縣府教育處說明，全縣國中小...

快開學了…捐款冷清告急！南台中家扶獎學金缺口350萬

即將開學，南台中家扶獎學金今年需求550萬元，目前仍有350萬元缺口，可能無法支應600位家扶受助孩子穩定就學。南家扶中...

青年基本法周四逐條審查 立委、青年團體力促法案通過

立法院教育及文化委員會周四將審查延宕已久的「青年基本法」草案，今日剛好是聯合國所定的「世界青年日」（Internatio...

青年百億圓夢計畫傳性騷擾 教部：全額補助受害人法律費用

由賴清德總統一手推動、教育部執行的「青年百億圓夢計畫」竟傳出性騷擾事件，有網友反映遭當地計畫負責人言語性騷擾，說「裙子穿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。