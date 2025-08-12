響應國際青年日 教部鼓勵青年投入災後應變重建

快訊

中央社／ 台北12日電

為響應今年國際青年日主題，教育部今天表示，面對極端氣候帶來的巨大挑戰，青年署鼓勵青年發揮行動力與韌性，即時投入災後應變、環境清理、社區關懷與重建工作。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，聯合國訂定每年8月12日為「國際青年日」，期待各國政府重視青年議題並提供青年支持，2025年以「在地青年行動：實踐永續發展目標與邁向未來」為主題，強調青年於在地行動扮演的關鍵角色。

為響應國際青年日，青年署鼓勵青年以志願服務行動、從認識家鄉開始，運用創意與行動力，協助地方改善問題；面對極端氣候帶來的巨大挑戰，展現青年行動力與韌性，投入災後應變、環境清理、社區關懷與重建工作，讓家園重新站起來。

青年署提到，為推動青年志願服務，全台已成立12家志工中心，今年以「家鄉認同與文化傳承」為主軸，7至9月間規劃「青志季」系列活動，引導青年關心家鄉環境與需求。

先前南部多處因風雨受損，青年署也結合台南、雲嘉、高澎等3家青年志工中心招募志工，7月15日前往台南麻豆，清理被颱風吹落的柚子，協助受災農民清園養樹；因應中南部災害，青年署請各青年志工中心盤點服務量能，推出協助災復型服務計畫，8月組織6梯次青年志工團隊前往中南部服務。

為培育青年嘗試解決地方社區問題，青年署也辦理「青聚點地方創生人才培育獎勵計畫」，於全台設立42組深耕地方的青聚點團隊，設計在地課程，協助青年建立解決問題的觀點與創意提案能力；當長期合作的地方農友、漁友產業因豪雨受重創時，青聚點也發揮互助共好精神、有效連結資源，積極投入復原工作。

