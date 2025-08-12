響應國際青年日 教部鼓勵青年投入災後應變重建
為響應今年國際青年日主題，教育部今天表示，面對極端氣候帶來的巨大挑戰，青年署鼓勵青年發揮行動力與韌性，即時投入災後應變、環境清理、社區關懷與重建工作。
教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，聯合國訂定每年8月12日為「國際青年日」，期待各國政府重視青年議題並提供青年支持，2025年以「在地青年行動：實踐永續發展目標與邁向未來」為主題，強調青年於在地行動扮演的關鍵角色。
為響應國際青年日，青年署鼓勵青年以志願服務行動、從認識家鄉開始，運用創意與行動力，協助地方改善問題；面對極端氣候帶來的巨大挑戰，展現青年行動力與韌性，投入災後應變、環境清理、社區關懷與重建工作，讓家園重新站起來。
青年署提到，為推動青年志願服務，全台已成立12家志工中心，今年以「家鄉認同與文化傳承」為主軸，7至9月間規劃「青志季」系列活動，引導青年關心家鄉環境與需求。
先前南部多處因風雨受損，青年署也結合台南、雲嘉、高澎等3家青年志工中心招募志工，7月15日前往台南麻豆，清理被颱風吹落的柚子，協助受災農民清園養樹；因應中南部災害，青年署請各青年志工中心盤點服務量能，推出協助災復型服務計畫，8月組織6梯次青年志工團隊前往中南部服務。
為培育青年嘗試解決地方社區問題，青年署也辦理「青聚點地方創生人才培育獎勵計畫」，於全台設立42組深耕地方的青聚點團隊，設計在地課程，協助青年建立解決問題的觀點與創意提案能力；當長期合作的地方農友、漁友產業因豪雨受重創時，青聚點也發揮互助共好精神、有效連結資源，積極投入復原工作。
▪台中二中凌晨傳巨響...住宿生誤以為爆炸 校方：今因跳電停課1天
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪3000元導師費凍漲13年 全教產呼籲調整教育人員待遇
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
▪台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言