快開學了…捐款冷清告急！南台中家扶獎學金缺口350萬

即將開學，南台中家扶獎學金今年需求550萬元，目前仍有350萬元缺口，可能無法支應600位家扶受助孩子穩定就學。南家扶中心指出，教育能翻轉未來，邀民眾成為「助學人」踴躍捐款。

南台中家扶中心扶幼主委謝瑾瑜表示，南台中家扶每學期發起「助學工程計畫」，對外招集獎學金資源，讓孩子們可安心學習。這學期獎學金需求經費550萬元助學金，可幫助600位清寒學子就學，目前仍有350萬元缺口，開學在即，令人憂心，亟需社會大眾共同響應接力。

南家扶中心指出，獎學金支應受助孩子學費、雜費、買教科書、材料等，因大環境經濟差，捐款者越來越少，加上公益捐款選擇性多，都讓捐款大減，希望號召更多助學人加入。

南家扶指出，小萍自幼父母離異，與兩位妹妹由母親獨自扶養，母親擔任童裝店店員，一肩扛起家計。小萍大學就讀翻譯系，除英語成績優異，也選修西班牙文與法文，課業名列前茅，不僅每學期符合家扶獎學金申請標準，更爭取海外交換計畫，大三那年前往捷克公立大學留學一年，拓展國際視野。

今年6月小萍完成大學學業，將步入職場；她回顧求學過程說，感謝家扶獎學金的支持，不論添購書籍、教材、選修課程或學習設備，對她學習之路產生極大助益。

來自單親家庭的小怡，自小由從事清潔工作的母親獨力扶養，但母親卻因罹患免疫系統疾病與眼疾，近年暫時停工休養，全家仰賴社會補助，以及家扶獎學金資助。

小怡說，「我一定要考上理想的科系，這是對支持我的人最好的回報」。她對藥學充滿熱情，喜歡實驗課、享受鑽研與實作的過程。小怡今年大學入學考試，如願錄取北部大學藥學系。

