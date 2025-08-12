青年基本法周四逐條審查 立委、青年團體力促法案通過

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今日是聯合國訂定的「世界青年日」，恰逢周四立法院將逐條審查青年基本法草案，立委張雅琳召開記者會表示，希望透過立法，讓政府建立青年在地支持系統。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會周四將審查延宕已久的「青年基本法」草案，今日剛好是聯合國所定的「世界青年日」（International Youth Day），多名立委召開記者會，盼該法能夠儘速通過、落實青年參與。學生團體也提醒，法案應納入多元背景的青年參與，確保多元處境、身心障礙、不同性別的青年意見都能夠納入。

今日是聯合國訂定的「世界青年日」，恰逢周四立法院將逐條審查青年基本法草案，立委張雅琳召開記者會表示，希望透過立法，讓政府建立青年在地支持系統，以及由下而上形成青年政策、甚至國家建言，同時針對青年專責單位以及代表性，都有相應的機制。

立委陳培瑜表示，社會各界對青年基本法寄予厚望，希望藉由立法來回應年輕世代對「青年主流化」的期待。她強調應透過法律讓政府部門能整合跨部會資源，投入青年政策，並在各地建置支持系統，同時給予青年更多發聲與參與決策的機會。

立委郭昱晴指出，韓國、日本、歐盟早已透過專法確保青年政策延續，並保障青年多元參與，OECD也建議針對弱勢青年提供制度支持，「我們不是要替青年決定未來，而是給他們一個穩定、可信任的制度舞台，讓行動力與創意真正參與國家發展」。

立委伍麗華則提到，期待青年基本法能夠肩負對原住民青年的照顧，因此她主張青年事務會報應納入各族群代表，確保不同族群的青年經驗都能被納入政策決策體系。

台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄也表示，法案應明確納入多元背景的青年參與，保障低年齡層、身心障礙及多元處境青年參與，同時應明定單一性別比例不得低於三分之一，落實性別平等的精神。也可以借鏡兒少代表制度，透過民主程序產生代表，確保多元觀點被真實反映，讓青年成為推動國家進步的力量。

台灣青年民主協會常務監事陳翊晉說，青年基本法是三黨難得具有高度共識的法案，周四的逐條審查包含行政院版與朝野委員提案，盼行政院在同事能與教育部、青年署等相關單位著手盤點命令與配套，確保法案通過就能即刻施行。

