實習輔導指導費調高為4000元 鼓勵優秀教師投入
教育部今天指出，已修正要點，將教育實習輔導教師的「指導費」，從原本新台幣2000元調高為4000元，希望鼓勵更多優秀教師投入，確保實習學生獲得更完整的支持。
教育部發布新聞稿指出，已修正並發布「教育部補助師資培育之大學落實教育實習輔導工作實施要點」，修正重點是調增教育實習機構的補助費，提升整體實習品質與師資培育效能。
這次修法自114學年度第1學期（今年8月）起，提高補助教育實習機構經費，補助額度以實習學生人數計算，由現行每名實習學生6000元，提高為1萬2000元。1萬2000元將分配給學生的教學、導師、行政3名實習輔導教師，也就是指導費由現行每名2000元，提高到4000元。
教育部表示，每學期約有5000名學子投入教育實習，這個階段不只是教職生涯的起點，更是將理論轉化為實踐的關鍵。實習輔導教師扮演極為重要的陪伴與引導角色，任務涵蓋協助擬定實習計畫、教學回饋、班級經營指導、學生輔導、親師溝通與期末評量等多個面向。
教育部期盼透過調整指導費，鼓勵更多資深教師投入，將專業傳承給年輕新進教師，打造更具品質與深度的實習輔導環境。
【文教熱話題】
▪台中二中凌晨傳巨響...住宿生誤以為爆炸 校方：今因跳電停課1天
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪3000元導師費凍漲13年 全教產呼籲調整教育人員待遇
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
▪台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言