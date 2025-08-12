實習輔導指導費調高為4000元 鼓勵優秀教師投入

教育部今天指出，已修正要點，將教育實習輔導教師的「指導費」，從原本新台幣2000元調高為4000元，希望鼓勵更多優秀教師投入，確保實習學生獲得更完整的支持。

教育部發布新聞稿指出，已修正並發布「教育部補助師資培育之大學落實教育實習輔導工作實施要點」，修正重點是調增教育實習機構的補助費，提升整體實習品質與師資培育效能。

這次修法自114學年度第1學期（今年8月）起，提高補助教育實習機構經費，補助額度以實習學生人數計算，由現行每名實習學生6000元，提高為1萬2000元。1萬2000元將分配給學生的教學、導師、行政3名實習輔導教師，也就是指導費由現行每名2000元，提高到4000元。

教育部表示，每學期約有5000名學子投入教育實習，這個階段不只是教職生涯的起點，更是將理論轉化為實踐的關鍵。實習輔導教師扮演極為重要的陪伴與引導角色，任務涵蓋協助擬定實習計畫、教學回饋、班級經營指導、學生輔導、親師溝通與期末評量等多個面向。

教育部期盼透過調整指導費，鼓勵更多資深教師投入，將專業傳承給年輕新進教師，打造更具品質與深度的實習輔導環境。

