青年百億圓夢計畫傳性騷擾 教部：全額補助受害人法律費用

由賴清德總統一手推動、教育部執行的「青年百億圓夢計畫」竟傳出性騷擾事件，有網友反映遭當地計畫負責人言語性騷擾，說「裙子穿短一點」、「去旁邊漂亮當花瓶」，還暗指「外國人比較大」。對此，教育部表示，青年署會全額補助經費，支持青年尋求法律救濟，在接獲反映當下就已隔絕雙方接觸，提供所需輔導支持，以維護青年權益。

網友在社群媒體「Threads」上指出，今年參與教育部青年百億圓夢計畫，受到51萬元補助，前往溫哥華協助籌辦推廣台灣文化的「珍奶節」，卻在3個月的行程中受到負責人的性騷擾，且受害者有數人。

根據該名網友指稱及截圖，計畫負責人對他們進行肢體性騷擾，除了多次觸碰肩膀、背、手以外，還整個人靠在參與者身上。在言語方面，有人問負責人是如何選擇參與者時，回答「看長相」，曾和人說「裙子穿短一點」、「找老一點的男朋友」、「去旁邊漂亮當花瓶就好」，傳訊息要人上車時「坐我旁邊，我們聊聊認識一下」。參與者第一次到溫哥華摸乳巷參觀，說當地的摸乳巷比較大條，負責人竟回「因為外國人比較大」。

對此，教育部表示，針對參與者疑似遭合作單位負責人性騷擾等情事，教育部會在尊重學生意願下，全力支持青年尋求法律救濟，提供法律諮詢，並由青年署全額補助經費。

同時，該計畫也疑似有房租及培訓費用爭議，教育部表示，已與駐處針對合作單位負責人尚未繳還的政府培訓費用及參與青年房租依法進行追索。

據該負責人臉書，他在僑委會有僑務促進委員的身分，僑委會也將針對合作單位負責人的僑務榮譽職展開適格與否的調查，調查期間會先暫停其身分職務。

教育部表示，在參與青年於7月上旬向當地駐處反映本案時，駐處當下即隔絕雙方接觸並調整青年蹲點單位，以維護青年權益，並持續關懷青年身心與生活情形，詢問並提供青年所需輔導支持及諮詢協助。

商品推薦