北市代理教師逾8% 兼行政、導師加重負荷

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市代理教師兼任行政職務比率破1成，其中國小兼任導師比率更逼近5成，審計報告認為不利校務發展及班級經營，要求教育局改善。本報資料照片
北市教師荒遲未解，審計報告指，教師教甄報到率低，北市代理教師逾教育部訂定8%上限，且代理教師兼任行政職比率破1成，國小兼任導師比率逼近5成，高年級尤為嚴重，不利校務發展及班級經營。教育局表示，會透過加分等機制留才。

中華民國中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義表示，留住人才除薪資待遇要提升，現階段教師評議機制被濫訴、工具化，讓教師卻步。

議員曾獻瑩認為，北市教師面臨較高的教學壓力、生活費用，在全台同工同酬狀況下，優秀人才不願留在台北，北市教育局須端出更好的待遇留住師資。

審計報告指，依相關規定，國小與國中代理教師聘用應控制在教師編制員額8％內，北市111至113學年教師員額，因教甄報考狀況不如預期，實際核定名額較各校提報需求少2至3成，有139所國小、58所國中代理教師比率逾8％。

另，審計報告也提到，111至113學年度，國中小代理教師兼任行政職務或導師比率超過1成；國小兼任導師比率更逼近5成，增加代理教師工作負荷，不利校務長遠發展。

教育局表示，114學年度公立國中小代理教師需求約1947名，截至8月1日，尚缺284名，將持續督導學校開學前完成師資整備，未來也會穩定開列教師甄選缺額。

教育局說，為改善代理教師兼任導師比率高，會針對各校代理教師兼職量化控管，列入次學年校長與學校的考核參考；114學年度由代理教師擔任導師或行政職務人數，應較前一學年度少，且不得超過代理教師總數的二分之一，並應平均分散於低、中、高年級。

