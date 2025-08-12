北市代理教師逾8% 兼行政、導師加重負荷
北市教師荒遲未解，審計報告指，教師教甄報到率低，北市代理教師逾教育部訂定8%上限，且代理教師兼任行政職比率破1成，國小兼任導師比率逼近5成，高年級尤為嚴重，不利校務發展及班級經營。教育局表示，會透過加分等機制留才。
中華民國中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義表示，留住人才除薪資待遇要提升，現階段教師評議機制被濫訴、工具化，讓教師卻步。
議員曾獻瑩認為，北市教師面臨較高的教學壓力、生活費用，在全台同工同酬狀況下，優秀人才不願留在台北，北市教育局須端出更好的待遇留住師資。
審計報告指，依相關規定，國小與國中代理教師聘用應控制在教師編制員額8％內，北市111至113學年教師員額，因教甄報考狀況不如預期，實際核定名額較各校提報需求少2至3成，有139所國小、58所國中代理教師比率逾8％。
另，審計報告也提到，111至113學年度，國中小代理教師兼任行政職務或導師比率超過1成；國小兼任導師比率更逼近5成，增加代理教師工作負荷，不利校務長遠發展。
教育局表示，114學年度公立國中小代理教師需求約1947名，截至8月1日，尚缺284名，將持續督導學校開學前完成師資整備，未來也會穩定開列教師甄選缺額。
教育局說，為改善代理教師兼任導師比率高，會針對各校代理教師兼職量化控管，列入次學年校長與學校的考核參考；114學年度由代理教師擔任導師或行政職務人數，應較前一學年度少，且不得超過代理教師總數的二分之一，並應平均分散於低、中、高年級。
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪會同移民署闖台大抓非法移工 移民署、北市重建處道歉
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
▪A4紙當最後筆記 進考場設「最後三分鐘」考試小白一次就考上公職狀元
▪新北安置機構爆多起男童性侵案...學校報警才曝光
▪台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言