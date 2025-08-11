脫北潮未解！北市代理教師連三學年逾8% 國小近5成還得兼導師

北市教師荒遲未解，審計報告指出，因正式教師教甄報到率低國中小代理教師逾教育部訂定8%上限，且代理教師兼任行政職務比率突破1成，國小代理教師兼任導師比率更逼近5成，不利校務發展及班級經營。教育局表示，會透過開列教師甄選缺額導入加分機制留住人才，並針對代理教師兼職需量化控管，並提醒學校需符合相關規定。

審計報告指出，依照相關規定國小與國中教職員編制，代理教師聘用控制在教師員額編制數8％範圍內，然而北市近111至113學年教師編制員額，收到教甄報考狀況不如預期，每年錄取率僅有57.60％至60.63％不等，國中教甄也因工作小組量能不足，實際核定教甄名額較各校提報需求數少約2至3成，共有139所國小、58所國中懸缺代理教師比逾規定8％。

審計報告也提到，111至113學年度國中小代理教師兼任行政職務或導師比率已超過1成，國小代理教師兼任導師比率更逼近5成，國中代理教師兼任導師職務人數及總班級數占比也逾7％及3％，不僅不符合相關聘任辦法規定，更增加代理教師個人工作負荷，也不利校務長遠發展。

教育局表示，114學年度公立國中小編制內代理教師需求數約1947名，截至8月1日，尚有284名缺額待補足，將持續督導學校開學前完成師資整備，未來也會透過穩定開列教師甄選缺額，預計國中教甄也將比照國小於115學年啟用代理教師加分機制，留住人才，並考量少子化趨勢，未來班級數及教師員額也將隨之調整。

教育局也說，針對各校代理教師兼職量化控管，並列入次學年校長與學校考核參據；國小除同校服務連續滿3年者，114學年度由代理教師擔任導師或行政職務的人數應較113學年度少，且擔任導師人數不得超過代理教師總數二分之一，並應平均分散於低、中、高年級。

教育局也提醒各國小，113學年度由代理教師擔任一、三、五年級導師班級，114學年度原則應優先考量由原班代理教師擔任升班後之級導師，以維護班級穩定。

中華民國中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義表示，除了薪資待遇要提升外，現階段教師評議機制被濫訴工具化，使得教師擔心承擔不必要的成本而怯於投入，教育局應在優化機制；議員曾獻瑩認為，北市教師面臨較大的教學壓力與較高的生活費用，在全台「同工同酬」的狀況下優秀人才不願留在台北，並須端出更好的待遇留住師資。

商品推薦