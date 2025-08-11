北投國中女壘隊7連勝勇奪世界冠軍 教育局加碼100萬經費補助

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北投國中女壘隊九日以十二比一擊敗波多黎各、在美國阿拉巴馬州奪下「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」冠軍。圖／教育局提供
北投國中女壘隊九日以十二比一擊敗波多黎各、在美國阿拉巴馬州奪下「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」冠軍。校方表示，這群小選手一路走來並不容易，除了從早到晚勤奮練習外，甚至為了籌措旅美經費製作手工藝販賣，如今獲得甜美果實球員們也都很開心。教育局也將投入100萬經費幫助學校提升訓練環境及獎金。

北投國中女壘隊此次在世界賽場上展現驚人實力，以7連勝完美戰績奪冠，過程中面對來自美國、日本、澳洲、加拿大等壘球強權，始終保持冷靜判斷與絕佳團隊默契，冠軍賽更以12比1的懸殊比分擊敗勁敵波多黎各，展堅強實力。

事實上，這群小選手一路走來相當不容易，為了籌措旅行經費，更自發性做起義賣小物，結合學校科技中心以奮戰到底的意象，使用AI圖樣設計，製作出別出心裁的運動吊牌，更曾為了赴日比賽將自家農產品帶往推銷，如今獲得佳績也獲得各界祝賀，賴清德總統、副總統蕭美琴及駐美代表俞大㵢第一時間發出賀電。

校長陳玫良表示，孩子們都很努力，教練也非常認真訓練，這些小孩的家庭狀況不是特別好，能出去參賽是向各界募款促成的，也趁此機會讓孩子們參觀美國國會、美國國家航空暨太空總署（NASA）等地開闊視野，這群小選手也預計13日凌晨回到台灣，屆時也會有相關慶祝儀式。

教育局表示，將規畫市政獻獎儀式及慶祝餐敘，邀請市府首長親自表揚這群為台北爭光的年輕選手與教練團隊，更承諾將視學校實質需求，全面改善訓練所需設施設備，更新球具、耗材等硬體資源，並配合運動防護站設置政策，以及比賽獎勵金，總計再投入100萬元專項補助。

