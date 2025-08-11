3000元導師費凍漲13年 全教產呼籲調整教育人員待遇

教育部與行政院人事總處今日召開「115年度軍公教員工待遇調整議題座談會」，全國教育產業總工會表示，113年大專院校教師學術加給調升15%，高中以下教育人員也應同步，而「本俸」及「學術研究加給」應隨物價指數調整。除此之外，現行國中小導師3000元的職務加給已凍漲13年，高中也有8年未調整，建議均調整至5000元，兼職行政職務加給也同步提升，以符合多年物價指數的漲幅及提升薪資競爭力。

全教產今日發布新聞稿表示，中小學導師除了本身課務之外，還必須於導師時間、學生午餐、午間學生休息和學生打掃作生活教育指導，也要幫忙收學生代收代辦費，下班後還要負責親師溝通。另外，舉凡潔牙登記、含氟漱口水登記、環境清潔檢核、學生身分調查、蟯蟲檢查、尿液檢查、視力追蹤、齟齒追蹤、體重追蹤、書包測重、閱讀認證、輔導訪談紀錄、逐年檢查表、期末評語、參加社團調查、放學路隊調查、營養午餐滿意度調查、各項補助減免調查、運動會、園遊會等學校活動、各項體育競賽、各項語文競賽等工作都加諸於導師身上。

而高中職導師因應108課綱，除了要給學生選修課程選課指導，亦要負責管理學生學習自主報告，而高中職學生因心智年齡成熟，生涯規劃、情感教育等，也都是導師日常需面對之挑戰。面對複雜的升學指導、學習歷程製作與上傳，導師下班後仍隨時ON CALL待命回答學生家長的問題。

全教產痛批，每個月的3000元導師費以目前每小時190元的基本工資來計算，僅15小時多，卻要服務全班30個學生、30個不同家庭，完全是政府的廉價勞工。

「教師待遇條例」第14條明定，公立學校教師兼任主管職務及公立中小學教師擔任導師或與特殊教育有關的特定工作者，其職務加給由教育部擬訂，報行政院核定。但是全教產認為，教育部多年來未擬訂、行政院也未給予經費，導致第14條形同虛設。

