教部建置自動弱點掃描平台 4027校提升資安防護

中央社／ 台北11日電

因應日益複雜的網路資安威脅，教育部委託成功大學建置「教育單位自動弱點掃描平台」，已有4027校網站或資訊系統使用弱點掃描與技術支援服務，有效遏止潛在風險。

教育部今天發布新聞稿指出，委託成功大學執行的「教育網站資安弱點掃描防護服務計畫」，採用自動化弱點檢測技術，協助教育單位全面掃描網站前端頁面、後台管理系統、主機與儲存設備等，檢測是否存在潛在資安弱點。

掃描項目涵蓋帳號與權限管理、修補程式更新情形及系統與設備是否符合安全設定標準等，掃描完成後，服務團隊提供詳細報告與修正建議，協助各單位資安承辦人釐清問題、落實修補措施，進一步提升整體資安水準。

教育部提到，教育單位只需登入平台，即可依需求安排網站掃描時程，並下載報告以進行改善，系統也會保留歷次掃描紀錄，方便日後追蹤與比對；針對如Wi-Fi設備、印表機、伺服器等內部主機的安全性檢測，團隊也提供安全連線進行進階掃描服務，協助學校全面掌握潛在風險。

另外，計畫也整合諮詢輔導與教育訓練機制，協助學校解決實務資安問題。例如北部某高中掃描後發現需立即修補的系統弱點，但當下技術人力不足，在修補中誤植語法，導致網站異常無法使用；服務團隊即時協助檢視程式碼、釐清錯誤，並提供正確語法，協助該校順利完成修補。

教育部表示，目前全國已有4027校可使用此服務，平均每月進行約450次掃描，透過集中建置的自動弱點掃描平台與標準化作業，減輕學校資安維運負擔；未來將鼓勵更多學校主動使用自動化平台，結合資安宣導與教育訓練，提升教育體系的資安意識與應變能力。

