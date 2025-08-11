台南5所公共化幼兒園啟用 推平價優質教育環境
台南市政府向中央爭取建設公共化幼兒園，114學年度有5所新建園舍落成並招生，台南市長黃偉哲今天出席聯合揭牌儀式表示，將持續推動平價親民且具高品質的幼兒教育環境。
台南市政府今天在市立將軍幼兒園舉行114學年度公共化幼兒園聯合揭牌典禮，黃偉哲與教育部國民及學前教育署副署長許麗娟，以及5所幼兒園代表等人參與。
黃偉哲致詞表示，感謝教育部支持補助台南市逾新台幣4.3億元經費，興建4所公立幼兒園及1所非營利幼兒園，自109年啟動規劃，今日正式啟用，落實總統賴清德主張的「6歲以下國家和你一起養」政策。
黃偉哲表示，賴總統在擔任台南市長時首創非營利、公共化與準公共化幼兒園概念，並在行政院長任內推動成為全國政策，讓幼兒教育軟硬體量能迅速提升。
他說，此次5所啟用新園包括將軍幼兒園、喜樹國小附幼、茄拔國小附幼、省躬國小附幼及鴻仁安平非營利幼兒園，其中將軍幼兒園前身為廣山國小，環境優美並與社區結合，家長接送便利，目前園內設有2歲專班、小班、中班、大班共照顧88名幼兒。
黃偉哲強調，市府持續與中央合作，全力打造負擔得起、平價親民且具高品質幼兒教育環境，讓家長安心工作、孩子快樂學習。
