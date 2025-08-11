快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

台南5所公共化幼兒園啟用 推平價優質教育環境

中央社／ 記台南11日電

台南市政府向中央爭取建設公共化幼兒園，114學年度有5所新建園舍落成並招生，台南市長黃偉哲今天出席聯合揭牌儀式表示，將持續推動平價親民且具高品質的幼兒教育環境。

台南市政府今天在市立將軍幼兒園舉行114學年度公共化幼兒園聯合揭牌典禮，黃偉哲與教育部國民及學前教育署副署長許麗娟，以及5所幼兒園代表等人參與。

黃偉哲致詞表示，感謝教育部支持補助台南市逾新台幣4.3億元經費，興建4所公立幼兒園及1所非營利幼兒園，自109年啟動規劃，今日正式啟用，落實總統賴清德主張的「6歲以下國家和你一起養」政策。

黃偉哲表示，賴總統在擔任台南市長時首創非營利、公共化與準公共化幼兒園概念，並在行政院長任內推動成為全國政策，讓幼兒教育軟硬體量能迅速提升。

他說，此次5所啟用新園包括將軍幼兒園、喜樹國小附幼、茄拔國小附幼、省躬國小附幼及鴻仁安平非營利幼兒園，其中將軍幼兒園前身為廣山國小，環境優美並與社區結合，家長接送便利，目前園內設有2歲專班、小班、中班、大班共照顧88名幼兒。

黃偉哲強調，市府持續與中央合作，全力打造負擔得起、平價親民且具高品質幼兒教育環境，讓家長安心工作、孩子快樂學習。

幼兒園 黃偉哲

延伸閱讀

台南屋損受理達3萬2851戶 黃偉哲：下周完成8成慰助金撥付

菲律賓阿克蘭省長拜會黃偉哲 雙方認更深入交流

安南區豪雨淹水 黃偉哲：再爭取5.5億改善六塊寮排水

安南區也淹 黃偉哲涉水勘災 排水高過路面已加派抽水機

相關新聞

3000元導師費凍漲13年 全教產呼籲調整教育人員待遇

教育部與行政院人事總處今日召開「115年度軍公教員工待遇調整議題座談會」，全國教育產業總工會表示，113年大專院校教師學...

青年基本法周四將逐條審查 青年團體籲儘速通過

立法院預計本周四逐條審查「青年基本法」，已有38名立委提出相關草案，去年立法院還曾開公聽會邀集行政機關、民間團體，討論青...

助學生考上頂大、老師工作減壓 她打造台灣最受歡迎AI筆記本

Google旗下AI筆記本應用NotebookLM，正在台灣帶起一波使用熱潮。

學校廚房暑假也受訓 國教署舉辦工作坊增進烹飪技巧

為了精進學校午餐品質、促進學生健康，也增進學校廚房相關人員的職業知能，教育部國教署委託國立成功大學在暑假期間辦理「114...

國際經濟學奧林匹亞傳捷報 我國摘2金3銀、團隊總排名第6

2025年國際經濟學奧林匹亞決賽傳捷報，台灣今年6度參與盛會，5名代表隊成員從52國、265位選手中脫穎而出，摘下2金、...

「下課後樂團 」成軍12年 克服困難組團至新加坡演出

台南市陽光真愛青少年關懷協會創立「下課後樂團」，從最初邀請家長參加成果發表會，到舉辦售票演唱會，今年12周年更克服萬難，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。