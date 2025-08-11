350幼兒園推動台語沉浸式教學 結合在地文化節慶

教育部推動「幼兒園台灣台語沉浸式教學計畫」，113學年已有350園參與，例如屏東縣萬巒鄉立幼兒園佳和分班將台灣台語融入遊戲，並結合當地信仰和節慶，連結文化與語言學習。

教育部今天發布新聞稿指出，為協助教保服務人員推動台灣台語沉浸式教學，國民及學前教育署自105學年起推動「幼兒園台灣台語沉浸式教學計畫」，從起初10園成長到113學年有350園參與，透過線上與實體培訓、教學資源及親師溝通，協助幼兒園營造自然的台灣台語學習情境。

屏東縣萬巒鄉立幼兒園佳和分班已連續7年參與計畫，113學年以「遊戲」為核心，將台灣台語融入主題教學、生活作息及繪本學習中，讓幼兒在遊戲中自然開口說母語，老師使用台灣台語說故事，再帶領製作道具與進行捉迷藏等遊戲，鼓勵幼兒用母語說出完整故事。

佳和分班也結合在地信仰文化，以「佳和宮」為主題，參與實地踏查，與廟方人員使用台灣台語對話，回園後製作牌樓、天公爐、運籤及跋桮（擲筊）等教具進行情境教學，鼓勵孩子看圖卡並用母語表達，節慶活動教唱相關囡仔歌並搭配包湯圓、燈謎及包潤餅等應景活動，融合語言與傳統習俗，深化文化記憶與語言學習。

彰化縣私立福興文開幼兒園則結合在地文化設計多元活動，例如與在地阿嬤共學農作，實地走進田園，學習台語農事用語；走訪古厝及職人體驗，感受傳統生活，學習台灣台語生活詞彙，並邀圖書館說故事志工以台灣台語講述繪本並搭配手作活動，讓幼兒做中學、做中說。

國教署表示，希望透過系統性增能培訓、連結在地文化及生活語境，打造讓幼兒自然接觸、自在學習台灣台語的友善環境；未來將持續強化教保服務人員語言教學知能、優化教材資源及提供分享平台，讓台灣台語不僅是教室語言，更能成為幼兒生活中的自然用語。

