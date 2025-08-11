快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

350幼兒園推動台語沉浸式教學 結合在地文化節慶

中央社／ 台北11日電

教育部推動「幼兒園台灣台語沉浸式教學計畫」，113學年已有350園參與，例如屏東縣萬巒鄉立幼兒園佳和分班將台灣台語融入遊戲，並結合當地信仰和節慶，連結文化與語言學習。

教育部今天發布新聞稿指出，為協助教保服務人員推動台灣台語沉浸式教學，國民及學前教育署自105學年起推動「幼兒園台灣台語沉浸式教學計畫」，從起初10園成長到113學年有350園參與，透過線上與實體培訓、教學資源及親師溝通，協助幼兒園營造自然的台灣台語學習情境。

屏東縣萬巒鄉立幼兒園佳和分班已連續7年參與計畫，113學年以「遊戲」為核心，將台灣台語融入主題教學、生活作息及繪本學習中，讓幼兒在遊戲中自然開口說母語，老師使用台灣台語說故事，再帶領製作道具與進行捉迷藏等遊戲，鼓勵幼兒用母語說出完整故事。

佳和分班也結合在地信仰文化，以「佳和宮」為主題，參與實地踏查，與廟方人員使用台灣台語對話，回園後製作牌樓、天公爐、運籤及跋桮（擲筊）等教具進行情境教學，鼓勵孩子看圖卡並用母語表達，節慶活動教唱相關囡仔歌並搭配包湯圓、燈謎及包潤餅等應景活動，融合語言與傳統習俗，深化文化記憶與語言學習。

彰化縣私立福興文開幼兒園則結合在地文化設計多元活動，例如與在地阿嬤共學農作，實地走進田園，學習台語農事用語；走訪古厝及職人體驗，感受傳統生活，學習台灣台語生活詞彙，並邀圖書館說故事志工以台灣台語講述繪本並搭配手作活動，讓幼兒做中學、做中說。

國教署表示，希望透過系統性增能培訓、連結在地文化及生活語境，打造讓幼兒自然接觸、自在學習台灣台語的友善環境；未來將持續強化教保服務人員語言教學知能、優化教材資源及提供分享平台，讓台灣台語不僅是教室語言，更能成為幼兒生活中的自然用語。

語言 幼兒園 台灣台語

延伸閱讀

2025「幾米森林裡的樂章」臺瘋交響流行音樂會八月登場

竹縣褒忠亭義民廟237週年 奉飯儀式揭祭典序幕

灣聲樂團X幾米！繪本世界成音樂故事盛宴 臺瘋交響流行音樂會9日登場

「天主教神父」合體「薩滿巫師」　跨信仰聯手驅魔

相關新聞

3000元導師費凍漲13年 全教產呼籲調整教育人員待遇

教育部與行政院人事總處今日召開「115年度軍公教員工待遇調整議題座談會」，全國教育產業總工會表示，113年大專院校教師學...

青年基本法周四將逐條審查 青年團體籲儘速通過

立法院預計本周四逐條審查「青年基本法」，已有38名立委提出相關草案，去年立法院還曾開公聽會邀集行政機關、民間團體，討論青...

助學生考上頂大、老師工作減壓 她打造台灣最受歡迎AI筆記本

Google旗下AI筆記本應用NotebookLM，正在台灣帶起一波使用熱潮。

學校廚房暑假也受訓 國教署舉辦工作坊增進烹飪技巧

為了精進學校午餐品質、促進學生健康，也增進學校廚房相關人員的職業知能，教育部國教署委託國立成功大學在暑假期間辦理「114...

國際經濟學奧林匹亞傳捷報 我國摘2金3銀、團隊總排名第6

2025年國際經濟學奧林匹亞決賽傳捷報，台灣今年6度參與盛會，5名代表隊成員從52國、265位選手中脫穎而出，摘下2金、...

「下課後樂團 」成軍12年 克服困難組團至新加坡演出

台南市陽光真愛青少年關懷協會創立「下課後樂團」，從最初邀請家長參加成果發表會，到舉辦售票演唱會，今年12周年更克服萬難，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。