學校廚房暑假也受訓 國教署舉辦工作坊增進烹飪技巧
為了精進學校午餐品質、促進學生健康，也增進學校廚房相關人員的職業知能，教育部國教署委託國立成功大學在暑假期間辦理「114年度學校廚勤人員之廚藝交流工作坊」，增進蔬食料理、高鈣料理的烹調技巧，講師與學員也會分享如何提升餐點品質及實務現場工作訣竅。
成功大學在今年暑假針對學校廚房相關人員分別辦理「蔬食料理的創意烹飪技巧」、「高鈣料理食譜推薦與烹飪」、「主廚團膳菜色指導實作」等3堂課程活動，餐飲管理系助理教授李耀堂親自指導蔬食料理烹煮技巧，傳授多樣化且兼具風味的蔬食烹調訣竅。主廚林奕成指導高鈣料理設計與烹調實作，課程中分享多樣高鈣食材的搭配應用，並示範如何透過料理搭配兼顧美味與營養。台中市清海國中營養師張妏儀及廚師徐旭洲，利用學校中央廚房的空間，指導廚勤人員如何利用學校廚房的大型烹調設備煮出美味午餐。
參與學員表示，大家共同努力，希望能提升午餐品質，也解決學生挑食問題。未來會將學到的蔬食烹調美味秘訣運用在學校午餐，並利用多元烹調方式給予午餐菜色變化與營養，未來學生可以吃得健康、安全又美味。
國教署指出，學校午餐在食材採購、烹飪製作、及餐點配送等流程，均嚴格遵守相關食安規範，並定期進行檢驗，確保午餐的衛生安全，透過暑假廚藝交流工作坊，希望能強化學校午餐團隊的專業能力，持續提升學校午餐品質。
