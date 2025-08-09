文化世博展開美麗交流起點 栖來光跨海對談李遠
文化部主辦文化世博現於日本大阪舉行，其中台灣文學展明天起登場，日本作家栖來光共襄盛舉，除祝賀活動成為交流的美麗起點，也表示理解文化部長李遠在文化預算遭刪凍時的悲傷。
栖來光過去撰文表示，親眼見證10年來台灣各種文化孕育與綻放，這是很珍貴的蛋，這個蛋卻在眼前有被捏碎的感覺。而李遠也在1月引用該篇文章在臉書表示，對他來說，這不只是一個蛋，其實已經是一個胚胎。
栖來光今天出席「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」的「文學之夜」，她對媒體表示，她很榮幸李遠當時引用她的文字，那陣子她也看見李遠受訪時哽咽，如今她看到文化世博規模，才明白李遠的悲傷，「這麼大的台灣文化起點，我會努力跟朋友們宣傳一下，讓大家知道這樣美麗的起點。」
人在台灣的李遠今天也回應栖來光，他表示，當時預算刪凍時很焦慮，「所以看到一個日本人都替我們感到悲哀時，我的情緒更受到影響。我深深覺得我們的文化內容越來越豐富，世界也越來越多人透過文字認識我們，為什麼我們自己人會不重視這件事？」同時希望日後有機會到日本說故事給孩子們聽。
栖來光長期以文字促進台日交流，她表示，此次透過台灣文化來到大阪，因此發現日本的新地方，也就是文化世博的展演空間之一VS.，這次超可愛的文化世博吉祥物a-We，也是因板塊擠壓撞到、交流而誕生，台灣文化外移交流，也能繼續連結未來與過去。
