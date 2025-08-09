快訊

台中「1400萬保險箱」遭搬走 警追到台南逮人！48小時火速偵破

背景強大？23歲華裔女駕勞斯勞斯撞賓士 全網竟找嘸神秘豪門身分

文化世博展開美麗交流起點 栖來光跨海對談李遠

中央社／ 大阪9日電

文化部主辦文化世博現於日本大阪舉行，其中台灣文學展明天起登場，日本作家栖來光共襄盛舉，除祝賀活動成為交流的美麗起點，也表示理解文化部長李遠在文化預算遭刪凍時的悲傷。

栖來光過去撰文表示，親眼見證10年來台灣各種文化孕育與綻放，這是很珍貴的蛋，這個蛋卻在眼前有被捏碎的感覺。而李遠也在1月引用該篇文章在臉書表示，對他來說，這不只是一個蛋，其實已經是一個胚胎。

栖來光今天出席「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」的「文學之夜」，她對媒體表示，她很榮幸李遠當時引用她的文字，那陣子她也看見李遠受訪時哽咽，如今她看到文化世博規模，才明白李遠的悲傷，「這麼大的台灣文化起點，我會努力跟朋友們宣傳一下，讓大家知道這樣美麗的起點。」

人在台灣的李遠今天也回應栖來光，他表示，當時預算刪凍時很焦慮，「所以看到一個日本人都替我們感到悲哀時，我的情緒更受到影響。我深深覺得我們的文化內容越來越豐富，世界也越來越多人透過文字認識我們，為什麼我們自己人會不重視這件事？」同時希望日後有機會到日本說故事給孩子們聽。

栖來光長期以文字促進台日交流，她表示，此次透過台灣文化來到大阪，因此發現日本的新地方，也就是文化世博的展演空間之一VS.，這次超可愛的文化世博吉祥物a-We，也是因板塊擠壓撞到、交流而誕生，台灣文化外移交流，也能繼續連結未來與過去。

李遠 日本 世博

延伸閱讀

饒舌歌手大支補助惹議 李遠：完全沒有政治干預

「大木作技術」保存者許漢珍辭世 文化部頒贈總統褒揚令

邱泰源位置不保？基層醫師公會二度聲援 傳新部長由「這人」接任

鐵博館7/31第1階段開放 卓榮泰盼以火車說故事

相關新聞

國際經濟學奧林匹亞傳捷報 我國摘2金3銀、團隊總排名第6

2025年國際經濟學奧林匹亞決賽傳捷報，台灣今年6度參與盛會，5名代表隊成員從52國、265位選手中脫穎而出，摘下2金、...

獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單

高雄醫學大學董事長陳建志與小港醫院副院長馮明珠爆出不倫戀，原是醫界私領域的緋聞，卻意外牽扯出教育部「大南方吞嚥咀嚼計畫」...

「下課後樂團 」成軍12年 克服困難組團至新加坡演出

台南市陽光真愛青少年關懷協會創立「下課後樂團」，從最初邀請家長參加成果發表會，到舉辦售票演唱會，今年12周年更克服萬難，...

2025升學觀察、技工就業前景…世報教育特刊全剖析

2025年的大學申請塵埃落定，在新鮮人即將走進大學校園之際，他們的錄取情況及可能對下一屆學弟學妹產生的影響備受關注。世界...

被檢舉未立案！「李奇英文」不甩停業要求續上課 教育局2度開罰

北市知名補習班「李奇英文」被檢舉未立案，教育局今證實7月18日稽查後開罰25萬元並要求立即停辦，8月5日複查仍發現在上課...

愛沙尼亞國際少年運動會傳捷報 「新北小紀政」林子婕跨欄連霸摘金

2025年國際少年運動會8月4日起，在愛沙尼亞塔林舉行，新北市代表隊總計奪得29面獎牌，來自明德高中的林子婕，在田徑女子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。