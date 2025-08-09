快訊

國際經濟學奧林匹亞傳捷報 我國摘2金3銀、團隊總排名第6

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2025年國際經濟學奧林匹亞決賽傳捷報，台灣今年6度參與盛會，5名代表隊成員摘下2金、3銀及團隊總排名第6名佳績。圖／台灣經濟學奧林匹亞競賽組織提供
2025年國際經濟學奧林匹亞決賽傳捷報，台灣今年6度參與盛會，5名代表隊成員摘下2金、3銀及團隊總排名第6名佳績。圖／台灣經濟學奧林匹亞競賽組織提供

2025年國際經濟學奧林匹亞決賽傳捷報，台灣今年6度參與盛會，5名代表隊成員從52國、265位選手中脫穎而出，摘下2金、3銀及團隊總排名第6名佳績。

國際經濟學奧林匹亞是新興的高中學科最高等級競賽，今年賽事已是第8屆，主辦國為亞塞拜然。賽事項目包含個人的經濟學、金融素養及團體的商業案例分析，選手成績與國家排名與3個項目皆有關聯。

台灣國內選拔於去年以獲國際賽認可的「台灣經濟學奧林匹亞」初賽作為開端，由台灣模擬教育協會主辦，競賽全程以英文進行，首度增設國手選拔訓練營。初賽吸引全國121名國中生共襄盛舉，歷經鄙視、選訓營訓練、商業案例分析的考核，最終選拔出5名國際賽代表隊成員，參與暑假為期2周的集訓。

台灣代表隊由台灣經濟學奧林匹亞競賽組織總召集人蔡承翰擔任領隊、台灣經濟學奧林匹亞競賽組織執行委員會召集人黃蕾而擔任副領隊，選手為新北林口康橋國際高級中等學校鄭庭州、北市私立復興實驗高級中學陳康熙與趙子逸、台北歐洲學校楊承澤，以及道明外僑學校陳柏翔。

競賽7月21日開幕、28日頒獎典禮，台灣代表隊5人榮獲2金、3銀佳績，團隊總排名則是第6名。

競賽成績最佳的選手為國際排名第14的陳柏翔，他說，入選代表隊實屬意料之外，除了獎牌，過程中與隊友合作解決問題、認識來自世界各地的同好更是難能可貴的收穫。同獲金牌的陳康熙表示，去年與代表隊擦身而過，便積極投入今年選拔準備，拿到金牌是對努力與投入的認可，自己更堅定未來往商管領域前進的目標。

獲得銀牌的鄭庭州坦言，競賽遭遇很多突發狀況，但努力調整心態、保持穩定發揮，最終取得理想的成果。銀牌得主趙子逸連2年獲選代表隊成員，他認為從去年跟隨他人腳步、到今年成為帶領大家前進的人，是最大的成長。同獲銀牌的楊承澤期許未來持續自我精進。

蔡承翰說，今年因簽證因素未能前往亞塞拜然實地參賽，但學生仍克服種種突發狀況並穩定發揮、展現出最佳實力，實屬不易。黃蕾而則表示，今年問題較為生活化如學生貸款、噪音汙染、串流音樂模式等，著重以經濟學解釋現象及經濟模型建立的能力；台灣代表隊面臨此類問題仍能有優秀表現，展現我國雙語教育、素養培育及學生實力的堅實基礎。

2025年國際經濟學奧林匹亞決賽傳捷報，台灣今年6度參與盛會，5名代表隊成員摘下2金、3銀及團隊總排名第6名佳績。圖／台灣經濟學奧林匹亞競賽組織提供
2025年國際經濟學奧林匹亞決賽傳捷報，台灣今年6度參與盛會，5名代表隊成員摘下2金、3銀及團隊總排名第6名佳績。圖／台灣經濟學奧林匹亞競賽組織提供

奧林匹亞 亞塞拜然

