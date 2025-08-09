4.2公尺人偶艾拉遊走文化世博 吸引日本粉絲追隨

快訊

中央社／ 大阪9日電

文化部主辦文化世博邁入第2個週末，團隊「藝術報國」持續帶來演出，以4.2公尺高的小學生人偶「艾拉」遊走戶外，上週首演後，還有日本民眾成為粉絲，特別沖洗演出照片致贈團隊。

「藝術報國」藝術總監陳柏潔今天向媒體表示，那名致贈照片的日本民眾，還向他們承諾第3週將再來看表演。這次是「藝術報國」首度赴外國演出，上週演出後，發現許多日本民眾會吃驚這麼大的人偶能夠站立起來，且讓人偶遊走表演，還有人向他們詢問能否到京都、奈良等地演出。

「藝術報國」2022年在雲林國際偶戲節首次打造「艾拉」，4.2公尺高人偶參考台灣「大仙尪仔」和歐洲戲偶的結構製作與操作，並設定「艾拉」是名來自未來的12歲小學生，總是帶著好奇心觀察日常生活中的小事。

此次「藝術報國」在「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動中帶來「艾拉—相遇中之島」表演，展期間3個週末都在大阪中央公會堂東側廣場登場，首週演出吸引數百名觀眾，今天再度演出也吸引許多民眾搶拍。

表演過程中，操偶者是以踩高蹺方式同時掌控「艾拉」身體、雙腿及面部表情，雙手則需仰賴其他操偶師，還有協助「艾拉」移動的表演者，考驗團隊默契，而特別的是，「艾拉」的設計讓觀眾能看見操偶者的表情。

「藝術報國」團長陳鈺分表示，過去團隊會在公園練習操作「艾拉」，有些民眾看到就會立刻聯想到「大仙尪仔」，「艾拉」如此設計，也希望表演者能因此更與觀眾互動。陳柏潔補充，許多觀眾看完表演後，就會同時觀察到表演者的努力。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」即日起至20日，在線上、日本大阪空間VS.（at GRANDGREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島展開。

