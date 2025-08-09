「下課後樂團 」成軍12年 克服困難組團至新加坡演出

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南陽光真愛青少年關懷協會「下課後樂團」克服困難新加坡演出。圖／社工黃采晴提供
台南市陽光真愛青少年關懷協會創立「下課後樂團」，從最初邀請家長參加成果發表會，到舉辦售票演唱會，今年12周年更克服萬難，組團到新加坡戒毒中心、安養機構等地演出5天前天返台。希望帶領的青少年勇於突破自我，擴展表演舞台，有更多發光發熱機會。

社工黃采晴表示，樂團陸續在新加坡生命堂康樂中心、福音戒毒中心、眾聖之家及真理堂音樂會。尤其戒毒中心交流互動，希望不僅能以音樂鼓舞正在努力戒毒的人們，也期盼藉此讓青少年對毒品對身心所造成的影響有更真切的體悟，達到預防教育效果。也安排安養機構，使青少年對於生命有更深的體悟。

黃采晴說，協會平常固定每周四學習會有專業老師教學，其他練習則是成員撥空相約練習。這次出國最大的困難還是經費問題，多虧「財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會」圓夢計畫贊助。另表演的樂器設備租借、住宿場地選擇，也是花費了很多心力及新加坡當地友人的協助才能順利解決。

協會總幹事許素芬說，這次巡演集結過往團友優秀樂手及現有學生團員，連同老師等組成14人演出團隊。期望透過海外演出成功經驗，激勵未能出國參演的弱勢少年，更加專注於自身興趣、精進音樂專業，促進人格的成長。

她表示，首次海外巡演雖在新加坡團體聯繫初期面臨諸多不確定，但經多方評估反覆掙扎，最終獲得格非協助、已就業團友支持，仍決定帶領青少年踏上更高更遠的舞台，讓他們展現自我、綻放光芒。

許素芬表示，會到新加坡為首次海外演出，是因疫情期間曾在新加坡從事心理諮商，結識許多關心兒少友人，回國新加坡友人也以教會或個人名義多次拜訪協會，瞭解服務內容與用心後，協助安排規畫進而促成了難得的新加坡演出機會。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南陽光真愛青少年關懷協會「下課後樂團」克服困難新加坡演出。圖／社工黃采晴提供
